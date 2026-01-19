Новая антишахедная оборона Зеленского и Трамп во главе диктаторов

Зеленский анонсировал новую систему антишахедной обороны. Президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по теме энергетики. На нем, в частности, командующий Воздушных сил ВСУ Анатолий Кривоножко доложил о трансформации системы противодействия «шахедам», чем он занимается вместе с новым министром обороны Михаилом Федоровым.

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«Министр энергетики доложил о темпах восстановления и конкретных мерах по стабилизации энергосистемы. Министр обороны доложил об объемах поставок дронов-перехватчиков и реальной ситуации со сбиванием российских дронов — определенные объемы поставок будут соблюдены. Командующий Воздушных сил ВСУ доложил о системе противодействия „шахедам“ — вместе с министром обороны реализуют трансформацию этой системы», — пояснил в ТГ Зеленский.

Появился человек, который будет отвечать за малое ПВО. Во время встречи с министром Федоровым Зеленский обсудил еще и кадровые решения. «Согласовали кадровые решения, которые должны усилить нашу защиту. В том числе кандидатуру нового заместителя командующего Воздушных сил ВСУ, который будет отвечать за систему малой ПВО», — сообщил президент.

Кроме того, на селекторе у президента министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о поставках дополнительных генераторов и сформированного запаса оборудования.

Президент отметил, что самая сложная ситуация с энергетикой в Киеве и области, в частности в Белой Церкви, Василькове, Борисполе, также в Харькове и области, Запорожье, Днепре, Кривом Роге, Чернигове и области, в Сумской области, в Одессе и области.

Хроники воздушной войны. По состоянию на утро 19 января обесточены потребители в Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях в результате вражеских атак на энергетическую инфраструктуру в нескольких регионах, сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. «В связи с массированными атаками РФ в энергосистеме Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Это решение принято для максимальной координации работы всех служб в столице, регионах и общинах», — сказал он.

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Днем россияне нанесли бомбовый удар по Харькову. «В результате удара вражеских КАБов по частному сектору Слободского района есть погибшие и раненые, разрушены частные дома», — написал в ТГ мэр города Игорь Терехов.

В течение ночи 19 января российские войска повредили пять важных энергообъектов в Черниговской области. Обесточены десятки тысяч потребителей, сообщили в Черниговоблэнерго.

Хартия контролирует Купянск. Поисково-ударная группировка Хартия контролирует центральную часть Купянска Харьковской области и здание городского совета, сообщил командующий Нацгвардии Александр Пивненко.

По словам Пивненко, военнослужащие разведывательно-ударной группы 4-го батальона бригады Хартия продолжают зачистку города от остатков российских оккупационных войск.

российские захватчики продвинулись вблизи Северска и Константиновки, а также в Покровске Донецкой области. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

Трамп собирает Совет диктаторов? Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что американский президент Дональд Трамп предложил Путину принять участие в Совете мира по ситуации в Газе.

По словам Пескова, Кремль сейчас «изучает этот вопрос», а также рассчитывает на контакт с США, чтобы «прояснить все нюансы» приглашения Путина в Совет мира.

Позже и МИД Беларуси сообщил, что президент США пригласил диктатора Александра Лукашенко принять участие в Совете мира по теме Газы. И это было сделано в виде личного обращения Трампа в адрес Лукашенко.

Что планирует Трамп. Ранее Трамп представил 20-пунктный мирный план по урегулированию конфликта в Секторе Газа. Документ предусматривает создание международного Совета мира, который будет контролировать деятельность Палестинского комитета по управлению регионом.

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18 января премьер Венгрии Виктор Орбан принял приглашение присоединиться к Совету мира по сектору Газа. Кроме того Трамп пригласил в Совет еще нескольких мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьера Канады Марка Карни. FT писала, что администрация Трампа рассматривает возможность создания отдельного Совета мира для прекращения российско-украинской войны, в его состав предлагают ввести НАТО, ЕС, США, Украину и Россию.

17 января Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Белый дом требует от стран, которые хотят получить постоянное место в таком постоянно действующем Совете мира, сделать взносы по $1 млрд. Проект устава организации предусматривает, что председателем совета будет Трамп, который будет контролировать участников и утверждать все решения.

О Совете мира Трамп планирует говорить в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, который стартовал сегодня. Однако, у западных лидеров, похоже, будут другие вопросы к хозяину Белого дома:

Период полураспада Запада. В швейцарском Давосе начался 56-й Всемирный экономический форум. В течение всей следующей недели, до 23 января, мировые политические лидеры и бизнес-элиты будут обсуждать самые проблемные глобальные вопросы. А президент Украины Владимир Зеленский на полях Давоса, как ожидается, встретится с президентом США Дональдом Трампом.

«Давос начинает новую эру попыток справиться с мировым порядком, который расшатал Трамп», — так агентство Reuters описало главный вызов, который будет стоять в этом году перед участниками Всемирного экономического форума. За считанные дни до его начала Трамп объявил о введении дополнительных пошлин для Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этими странами территориальной целостности Дании с Гренландией в ее составе.

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Тема Давоса 2026 звучит как Дух диалога. Для Украины важнейшим из этих швейцарских диалогов станет встреча Зеленского и Трампа. По данным Financial Times, к их переговорам могут присоединиться европейские лидеры: руководители Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Партнеры Украины в Давосе, вероятно, будут давить на Трампа, чтобы заручиться его личной поддержкой гарантий безопасности для Киева после прекращения огня, писала FT. Также отдельную встречу планируют провести советники по национальной безопасности Коалиции желающих.

Британская The Telegraph писала, что именно европейские политики предложили Зеленскому Давос как оптимальное место для подписания соглашения о восстановлении между Украиной и США на сумму $800 млрд. Этот документ, который называют также «соглашением о процветании», могут официально заключить в Швейцарии Трамп и Зеленский.

Из-за Трампа место НАТО будет занимать «коалиция желающих»? Угрозы президента Трампа ввести пошлины против любого, кто может помешать ему захватить Гренландию, стали «последней каплей» для Европы, которая считает разрыв отношений с Америкой «неизбежным». На фоне обострения отношений и сомнений относительно дальнейшего существования НАТО созданная для поддержки Украины коалиция желающих может стать новым альянсом по безопасности. Так об этом написало Politico.

Европейские чиновники в частных беседах называют подход Трампа по Дании и Гренландии «сумасшедшим» и «безумным», предполагая, что президента США захватил «боевой дух» после свержения власти в Венесуэле. В Европе считают угрозы Трампа неоправданной «атакой» США на союзников по ту сторону Атлантики.

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Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания опубликовали совместное заявление на объявление президентом США Дональдом Трампом дополнительных пошлин. Страны отметили, что угрозы введения пошлин «подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации». В частности, страны выразили свою солидарность и поддержку Дании и народу Гренландии.

Человек Путина будет там. Спецпосланник российского диктатора Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический форум в Давосе, где встретится с американской делегацией для обсуждения мирного плана по Украине, сообщили агентству Reuters два источника, знакомые с визитом. Они не уточнили, когда и с кем именно встретится Дмитриев.

Всемирный экономический форум продлится до 23 января. Его посетит не только президент, но и большая американская делегация.

Трамп уже не хочет бороться за мир. Президент США Дональд Трамп написал письмо премьеру Норвегии Йонасу Гару Стьоре, в котором заявил, что больше не чувствует обязанности думать о мире, поскольку не получил Нобелевскую премию мира.

Текст письма получил журналист PBS News Ник Шифрин от нескольких неназванных чиновников. «Уважаемый Йонас! Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил восемь войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о мире, хотя он всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что является хорошим и правильным для Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

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И напоследок:

Дело Тимошенко продолжается. Высший антикоррупционный суд в закрытом режиме рассматривал ходатайство прокурора САП о наложении ареста на имущество народного депутата Юлии Тимошенко, которую подозревают в коррупции.

Как сообщило Суспільне, суд объявил перерыв в рассмотрении ходатайства до 13:30 вторника, 20 января.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.