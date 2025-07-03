США сняли санкции с Рособоронэкспорта. Что происходит

США сняли санкции с Рособоронэкспорта (но не совсем). И сразу вопрос — «зрада это или перемога»

Ни то, ни другое. Данный процесс лишь опосредованно (в восприятии чиновников в Вашингтоне) затрагивает вопросы российско-украинской войны. Моральная сторона — да. Но Трамп приверженец «сделок» и того, что принято называть «реалполитик». И Рособоронэкспорт, повторю — это не про Украину. Точнее, в первую очередь «не про Украину».

Тогда — про что?

Есть два варианта причин.

Вариант 1. Банальное раздолбайство и невнимание к деталям. Трамп в своей манере объявил о снятии санкций с Сирии. Внимание к деталям — не его сильная сторона. Скорее наоборот. А Рособоронэкспорт был как раз в «сирийских пакетах». Причем, не на первых страницах списков. Поэтому факт раздолбайства отметать не стоит.

Россия теряет позиции на рынке вооружений Африки, Азии и Южной Америки

Но и ожидать «исправления ошибки» так же — Трамп не признает ошибок, даже если для окружающих произошедшее — явный треш. А значит, будет искать объяснение и выгоду. На этом подходим ко второму варианту, который возможен сам по себе и как следствие описанного выше.

Вариант 2. Китай. Для США КНР является соперником № 1. Теперь смотрим на происходящее. Россия стремительно теряет свои позиции на рынке вооружений Африки, Азии и Южной Америки. На ее место заходят Турция, страны Восточной Европы (да, они не только нам продают старое советское вооружение), ряд других государств. Но ключевой игрок — Китайская народная республика.

А если ты продал достаточную номенклатуру вооружений и техники одному государству, вопросы внешнеполитических симпатий снимаются сами по себе. Тем более, если государство-покупатель приобретает оружие не просто для имиджа. Африка, часть государств Азии и даже Южной Америки — весьма неспокойные регионы.

США в эти государства продавать вооружение не может.

— Во-первых, вопрос цены (слишком дорого для покупателей). А Трамп против бесплатной передачи даже бывшего в употреблении.

— Во-вторых, вопросы американской политики и ограничений сотрудничества с политическими режимами, которые не воспринимают США как пример для подражания. А таковых в странах Азии, Африки и Южной Америки большинство.

— В-третьих, вопрос собственных запасов. Они есть, но не безграничны.

Но если ты не продаешь, то, в пусть не в зависимые от тебя, но пока нейтральные страны приходит твой геополитический конкурент. То есть США не могут расширить зону влияния, КНР расширяет. Неприятно.

И тут вновь оживает старая идея американских политических элит попробовать «сыграть в Россию против Китая». То есть облегчить для Кремля экспорт вооружений в надежде, что тот будет защищать свои рынки и не допустит расширения географии китайских поставок. Вполне в логике Трампа.

Поэтому, увы, ожидать «исправления ошибки» со стороны Вашингтона не приходится.

Но это не катастрофа — Украине есть над чем работать сегодня. В том числе, создавая мощности, благодаря которым попытаться «сыграть против РФ» и на рынке вооружений. Если, естественно, ставить себе за цель стать достаточно мощными дабы иметь возможности и своими силами ограничивать рост влияния Кремля на третьи страны.

Уточнение. Да, компания осталась в трех санкционных списках — два по Украине (один условно «за 2014» и один за «2022») и иранском. Поэтому базовая логика — таки банальное раздолбайство — отмена сирийских пакетов «скопом».

Но логика игры на рынке вооружений остается актуальной. И это вполне может проявиться уже в 2025 году.

