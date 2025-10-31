Две хорошие новости и одна плохая. О чем договорились Трамп и Си

Хорошая новость о встрече Трампа и Си Цзиньпина в том, что эта встреча таки состоялась и она начала новый тренд мировой политики. Для Трампа этот диалог точно перспективнее, чем пытаться договориться с недоговороспособным Путиным. Хотя Китай и не демократия, и имеет много непростых амбиций, но образ мышления Си гораздо рациональнее, чем толпы «печенегов» и «буревестников», которые толкутся в голове у российского диктатора.

Путин делает свою политику на войне, Китай — больше на мире, пусть и немного по китайским правилам. Путин считает, что войны и глобальная нестабильность — это шанс для него изменить мир в свою пользу. Тогда как для Си глобальная нестабильность или большие войны — это риск для китайской экономики, которая привязана к глобальным рынкам.

Это разногласие — шанс для Трампа сепаратно договариваться с Китаем. Жаль, что столько времени было потеряно, пока Трамп это понял. До сих пор он постоянно подчеркивал, что не Россия, а Китай — главная проблема для США. Если учитывать потенциал и возможности Китая — это таки похоже на правду. Но недоговороспособность Путина ломает привычную логику международных отношений.

Вторая хорошая новость — это то, что Трамп отдельно говорил с Си об Украине. И он сам об этом объявил. Это означает, что он собирается сделать завершение российско-украинской войны частью большой, возможно, крупнейшей за время своей каденции, геополитической сделки с Си Цзиньпином.

Плохая новость в том, что процесс переговоров между США и Китаем будет долгий. Между странами будет существовать слишком много тем для дискуссий, перед тем как всерьез поговорить о российско-украинской войне, прекращение которой будет выставлено Китаем на торг.

Взамен Китай захочет, по меньшей мере, участвовать в процессах безопасности в Европе с прицелом на беспроблемный доступ к европейскому рынку. И Трамп, скорее всего, на это согласится. Хотя бы потому, что Китай действительно способен влиять на Россию и заинтересован в мирной Европе.

Как уже писал неоднократно, в новом году мы можем увидеть новый двухполярный мир, где Китай будет хоть и не равным США, но и не вторым по статусу. А Европа в этой игре будет просто группой поддержки Трампа. Украина же — станет восточной крепостью Запада, а Россия — младшим братом Китая.

