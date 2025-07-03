Завтра у Зеленского будет сверхважный разговор

● Госдеп пытается успокоить. США не прекратили поставки оружия Украине, а лишь пересмотрели их. Кроме того, президент Дональд Трамп остается преданным обязательствам по передаче Украине ракет к системам Patriot. Такие заявления сделала пресс-секретарь Госдепа США Тэмми Брюс.

«Мы не приостановили поставки оружия в Украину. Это один аспект, одна ситуация, одно событие, которое было изменено. Как вы слышали от министра обороны, есть много других мощных вариантов и усилий по украинской ситуации с вооружениями… Президент также указал на свою неизменную приверженность [обязательствам] по ракетам Patriot», — заявила Брюс на брифинге. Пресс-секретарь подчеркнула, что обязательства США по Украине не изменились, но они будут базироваться, исходя из принципа Америка превыше всего. А Трамп, мол, продолжает работать над завершением войны дипломатическим путем.

● В то же время на фоне приостановки некоторых видов американской помощи США и Украина работают над организацией телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, сообщило Politico со ссылкой на источники. Эта идея, мол, появилась вчера.

● Завтра Зеленский будет иметь сверхважный разговор. Президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Дональд Трамп обсудят остановку поставок некоторых ключевых образцов американского оружия Украине во время телефонного разговора 4 июля, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, украинский лидер также поднимет вопрос потенциальных будущих продаж оружия.

Суспільне со ссылкой на источники сообщило, что подготовка к потенциальному разговору между Зеленским и Трампом началась еще до появления официальной информации о прекращении поставок оружия Украине. По словам собеседника, работа над организацией разговора продолжается, но его реализация зависит от согласования графиков обеих сторон.

Но перед тем.

● Трамп будет говорить с Кремлем. Дональд Трамп написал в Truth Social, что проведет телефонный разговор с российским диктатором в 10:00 утра (в 17:00 по киевскому времени). Аналогичную информацию выдал сегодня и сам Путин. На момент публикации этого текста разговор должен был длиться уже час, но не было известно, завершился ли он и чем именно.

Последний раз Трамп говорил с Путиным 14 июня.

● Тяжелый удар Белого дома по Украине. Приостановление администрацией президента США поставок ракет для Patriot является «тяжелым ударом» по попыткам Украины защититься от все более смертоносных и сильных атак страны-агрессора России. Так об этом написала The Wall Street Journal.

Еще до того, как это решение было принято, Киев с трудом противостоял российским технологиям, тактике и численности войск РФ, констатируют в издании. Россия уже развернула маневренные баллистические ракеты, которые могут уклоняться от радаров системы ПВО Patriot, и запускает рекордное количество дронов. Прекращение поставок перехватчиков из США усилит давление на Украину еще больше, пишет WSJ. Альтернатив для Украины немного. В то время как европейское и украинское оборудование оказалось эффективным в сбивании шахедов и крылатых ракет, Patriot является единственной защитой страны от баллистики.

По мнению специалиста по военной космонавтике Международного института стратегических исследований в Лондоне Дугласа Барри, сокращение поставок перехватчиков США было неизбежным, учитывая их дефицит.

● Ракеты в дефиците. Ежегодно США производят 600 ракет MSE к Patriot, которые необходимы для перехвата баллистики. Это количество распределяется между всеми операторами этого ЗРК в мире и Японией. Defense Express подчеркивает, что только для отражения ракетной атаки Ирана по авиабазе Аль-Удейт в Катаре двумя батареями Patriot было использовано от 28 до 56 ракет, кроме них работала и катарская ПВО.

Поэтому не исключено, что Штаты примут решение перераспределить производство 600 ракет таким образом, что все они пойдут в армию США, или, например, 99% из них, а лишь 1% — Украине, предполагают в Defense Express.

И еще:

● Зловещий шаг. Приостановление Вашингтоном поставок оружия Украине может быть связано с сокращением оружейных запасов США, но Киев считает, что таким образом его подталкивают к политическим уступкам. Об этом написал The Economist, называя действия Пентагона «зловещими» и отмечая, что вряд ли можно было выбрать худшее для этого время, поскольку в последние недели Украина пережила одни из самых масштабных воздушных атак со стороны страны-агрессора РФ.

● Экс-посол США в Украине Бриджит Бринк написала, что решение администрации Трампа приостановить предоставление Киеву ракет к системам ПВО не остановит войну, а приведет к гибели еще большего количества гражданских.

● Фон дер Ляйен: ЕС должен усилить помощь Украине. После решения США по вооружению для Украины, ЕС должен усилить собственную поддержку Киева. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала журналистам в Копенгагене, где она находится по случаю начала председательства Дании в Совете ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что пауза в американской помощи является четким сигналом для Евросоюза — необходимо активизироваться. «Для нас это четкий сигнал, четкое послание о необходимости усилить нашу собственную поддержку. Речь идет о наращивании европейских оборонных возможностей — не только на уровне Европейского Союза, а на континентальном уровне», — заявила президент Еврокомиссии.

● Зеленский — в Дании. Президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Данию, — он примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства этой страны в Совете Евросоюза.

● Украина и США вместе будут выпускать сотни тысяч дронов-перехватчиков. Украина сегодня заключила соглашения с несколькими американскими компаниями по совместному производству беспилотников, включая дроны-перехватчики. Об этом заявил Владимир Зеленский во время визита в Данию.

«Это co-production между Украиной и США, это будет несколько компаний. Сосредотачиваемся, во-первых, только на дронах разного типа. Но то, что самое главное: этот год — сотни тысяч, следующий год — будет увеличение», — рассказал президент.

● Удар по ТЦК. Под вечер подразделения ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы на месте утреннего российского удара по Полтаве. Как рассказал начальник Полтавской ОГА Владимир Когут, сейчас известно о двух погибших и 47 травмированных людей.

3 июля в Полтаве прогремели взрывы на фоне атаки российских БПЛА. Впоследствии выяснилось, что россияне нанесли удар по зданиям городского и областного ТЦК и СП.

● Власти уточнили данные по взрыву на Житомирщине. Количество пострадавших в результате масштабного взрыва в селе Березина Житомирской области возросло до 82, рассказал глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко. По его данным, в больницах находятся 38 пострадавших, среди них — четверо детей. Состояние всех пострадавших врачи оценивают как средней тяжести или легкое. В результате взрыва было повреждено около 100 домовладений, из них четверть — разрушены до основания. В ОГА добавили, что на месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии.

2 июля возле трассы Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области произошел взрыв на территории двух производственных помещений, в результате чего они были полностью уничтожены. Погибли два человека.

● Концерт Кобзона в сопровождении взрывов. В России подтвердили гибель целого заместителя командующего военно-морского флота РФ Михаила Гудкова. По словам губернатора Приморского края РФ Олега Кожемяко, вместе с ним погиб еще и морпех Нариман Шихалиев (такое внимание какому-то морпеху, видимо, не просто так).

Гудков был генерал-майором и носил звание героя России и Приморья, ранее он командовал 155-й отдельной бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Та считалась элитным подразделением вооруженных сил РФ, но как минимум трижды несла колоссальные потери от ВСУ.

По имеющимся данным, генерал-майор был убит украинским ракетным ударом по Курской области. Вместе с ним погибли и другие российские военные.

● Минус предатель. Во временно оккупированном Луганске сегодня СБУ ликвидировала экс-главу оккупационной администрации Манолиса Пилавова. Об этом сообщили источники NV в СБУ.

По словам собеседников издания, Пилавов погиб в результате подрыва взрывчатки. Он был одним из идеологов так называемой «ЛНР», соратником гауляйтера Игоря Плотницкого, а также лично участвовал в свержении государственного строя.

● СБУ подтвердила удар дронами 2 июля по российским складам боеприпасов возле временно оккупированного Харцызска в Донецкой области. С 22:00 2 июля там раздавались взрывы, продолжается вторичная детонация снарядов и пожар.

● Энергию остановили дроны. Силы обороны Украины в ночь на 3 июля нанесли удар по заводу Энергия в городе Елец Липецкой области РФ, на территории предприятия зафиксирован взрыв, производство остановлено. Эту информацию подтвердил Генштаб ВСУ. Удар нанесли Силы беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Результаты атаки уточняются. В Генштабе добавили, что завод Энергия занимается серийным выпуском батарей и аккумуляторов для российского оружия.

Атака дронами на завод Энергия в городе Елец — это прежде всего удар по российским мощностям по производству управляемых авиабомб, сообщило Defense Express.

● Силы обороны Юга провели спецоперацию во временно оккупированном Крыму, — с помощью морских дронов уничтожили три российские РЛС Небо-М.

И в заключение:

● Как премьер защитил вице-премьера. Премьер Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьера Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему того не стоит отстранять от должности на время расследования. Фотокопии письма опубликовала Украинская правда. По информации издания, этот документ защитники использовали в суде как аргумент против отстранения Чернышова.

1 июля Высший антикорсуд (ВАКС) начал рассмотрение ходатайства об отстранении Чернышова, и в итоге принял решение оставить того в должности. А вчера за этого чиновника внесли залог.

23 июня Чернышову объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере. Он стал шестым подозреваемым по делу о коррупционной сделке в строительной сфере. Речь идет о его деятельности на посту министра развития общин и территорий (март 2020 — ноябрь 2022 год).

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.