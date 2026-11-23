Настоящая цель встречи заключалась вовсе не в прекращении войн — и уж тем более кровавого вторжения России в Украину, — а в производстве пропагандистских фото и видеороликов, — пишет Эпплбаум (Фото: www.anneapplebaum.com))

В колонке для The Atlantic американская журналистка Энн Эпплбаум проводит параллель между саммитом в Шэньчжэне и Ялтинской конференцией — почему сегодня Трамп, Путин и Си не могут вершить судьбы других стран без их участия

История и впрямь повторяется. Только то, что однажды было трагедией, во второй раз обычно превращается в фарс.

Ялтинская конференция состоялась в феврале 1945 года в обветшалом царском дворце в Крыму. Войска Адольфа Гитлера уже отступали, когда в холодных, насквозь продуваемых залах собрались президент США Франклин Рузвельт, британский премьер Уинстон Черчилль и советский диктатор Иосиф Сталин.

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Предстояло обсудить, как завершить войну. Высшие военачальники и помощники президента спали на матрасах, кишевших клопами. Черчилль сетовал, что Ялта годится разве что для «сыпного тифа и смертоносных вшей, которые прекрасно себя чувствуют в этих краях». По завершении встречи он потребовал продезинфицировать всю свою одежду.

Восемь десятилетий спустя, вспоминая Ялту,