Эндрю Готорп

Эндрю Готорп

Ученый, преподаватель истории и международных отношений, исследовательский университет в Лейдене, Нидерланды

Ошеломительный разгром Трампа. Почему теперь он станет еще опаснее

4 ноября, 22:10
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Республиканская партия потерпела самое серьезное поражение за последние полвека. Что дальше

Промежуточные выборы в США обернулись настоящим разгромом для Республиканской партии Дональда Трампа. Еще вечером накануне голосования республиканцы надеялись, что прогнозы не оправдаются и им удастся хотя бы сохранить контроль над Сенатом. Однако к полуночи по вашингтонскому времени вырисовывалась совсем иная картина — стало ясно, что их партия потерпела самое серьезное поражение за последние полвека.

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Республиканцы уступили не только в колеблющихся округах, за которыми партии обычно особенно пристально следят в ночь выборов. Масштабы их поражения ошеломляют. Они лишились мест в Сенате даже в таких традиционно консервативных штатах, как Техас и Южная Каролина. Проиграли в округах, границы которых сами перекроили в свою пользу и где считались практически непобедимыми. Уступили даже там, где их позиции представлялись незыблемыми самым проницательным аналитикам.

Почему так произошло? И почему радоваться — рано?

Теги:   Конгресс США Дональд Трамп Республиканская партия США промежуточные выборы США

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