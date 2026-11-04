Ошеломительный разгром Трампа. Почему теперь он станет еще опаснее

Промежуточные выборы в США обернулись настоящим разгромом для Республиканской партии Дональда Трампа. Еще вечером накануне голосования республиканцы надеялись, что прогнозы не оправдаются и им удастся хотя бы сохранить контроль над Сенатом. Однако к полуночи по вашингтонскому времени вырисовывалась совсем иная картина — стало ясно, что их партия потерпела самое серьезное поражение за последние полвека.

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Республиканцы уступили не только в колеблющихся округах, за которыми партии обычно особенно пристально следят в ночь выборов. Масштабы их поражения ошеломляют. Они лишились мест в Сенате даже в таких традиционно консервативных штатах, как Техас и Южная Каролина. Проиграли в округах, границы которых сами перекроили в свою пользу и где считались практически непобедимыми. Уступили даже там, где их позиции представлялись незыблемыми самым проницательным аналитикам.

Почему так произошло? И почему радоваться — рано?