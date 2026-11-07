Трамп, ты уволен! Маску тоже будет не до шуток

Дональд Трамп перед этими выборами призвал американских избирателей «представить, что в избирательном бюллетене есть мое имя». К несчастью для президента США, они так и поступили — и решительно его отвергли.

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Республиканцы растратили свой мандат на управление, доверившись некомпетентному и коррумпированному лидеру. Вдобавок он изматывал людей своей неосмотрительностью и безрассудством, и американцам наконец надоело жить в состоянии усталости и раздражения. Разумеется, в ответ на поражение Трамп опубликовал твит, далекий от действительности: «Моего имени в бюллетене не было. А если бы оно там было, мы бы одержали СОКРУШИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ!»…

Разумеется, его не было в бюллетенях; твит выглядел откровенно глупо, а мир с облегчением вздохнул — новые сезоны шоу «Кандидат» отменяются.