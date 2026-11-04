Трамп проиграл обе палаты. Что теперь начнется

Главная интрига ближайших дней такова: решится ли Трамп на продолжение военной операции в Иране и насколько усилит давление на Украину в ближайшие недели?

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Поражение республиканцев может дать старт масштабной дискуссии внутри партии о будущем. И главная битва — это противостояние между движением MAGA и «старой» партией. От исхода этой битвы зависит не только кандидатура следующего президента, но — в радикальном сценарии — даже вероятность того, что часть республиканцев проголосует за импичмент самому Трампу.

Конгресс проведет свое первое заседание в обновленном составе 3 января. Трампу сейчас крайне необходима какая-либо победа, чтобы подойти к этому первому заседанию с сильными козырями. Дело в том, что новый Конгресс сразу после избрания спикера приступит к формированию следственных комиссий, которые будут готовить почву для импичмента. И Трампу нужно иметь возможность перебивать эту тему в информационном поле, а в идеале — попытаться перейти в наступление.

Сейчас у Трампа на столе три варианта

Сейчас на столе у Трампа три варианта. Сразу скажу, что все три — сомнительные. Первый — быстрая победоносная война с Ираном. Второй — принуждение Украины к миру. Третий — захват Кубы. Я считаю все эти цели практически нереалистичными, но, исходя из логики Трампа, он может начать действовать в этих направлениях. Поэтому нам нужно готовиться к усилению давления.

На этом фоне с высокой долей вероятности можно предположить, что РФ начнет сворачивать так называемый «трек Дмитриева», понимая, что возможности Трампа становятся более ограниченными. А значит, рассчитывать на то, что Трамп принудит Европу снять санкции, пока не приходится. Именно поэтому, судя по всему, европейцам стоит готовиться к усилению гибридных атак по всему ЕС.

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Что касается наших переговоров, то у них нет шансов на успех (Мединский в качестве главного переговорщика — это уже диагноз). Переговорное окно возможностей закрылось еще месяц назад. Сейчас это лишь имитация.

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Текст опубликован с разрешения автора