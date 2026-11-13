Взятка размером с Европу

Трамп и его приспешники жаждут нормализации отношений с Россией в обмен на прибыльные нефтяные сделки

Тем самым они содействуют Путину в реализации стратегии систематической изоляции Украины, поскольку делают оборону этой страны настолько затратной, что ее народная поддержка в Европе исчезнет.

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После четырех с лишним лет полномасштабной войны абсолютно очевидно, что Россия не способна победить на поле боя. И она не может экономическими или политическими средствами заставить Украину сдаться. Следующим шагом Кремль стал добиваться помощи от Трампа. Во время саммита в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года цель Путина, как следует из заявлений многих российских чиновников, заключалась в том, чтобы убедить администрацию Трампа надавить на Украину и заставить ее сдаться. Когда руководство Украины не поддалось давлению США, Кремль сделал вывод, что ему нужны активные действия администрации Трампа в интересах России.

Этим желанием объясняется, почему сейчас начались дискуссии о возвращении компаний США в Россию, которые ведет Джаред Кушнер — зять Трампа, и его спецпосланник Стив Уиткофф.