Президент Трамп с удовлетворением отпраздновал на недавней встрече НАТО свою победу: под его давлением страны альянса обязались тратить 5% ВВП на свою оборону и поддержку Украины — сумма, которая добавит примерно $1 трлн в год к «общей обороне» против России и других стран.

Трамп также подтвердил приверженность Америки обязательствам НАТО по взаимной обороне и пригрозил ввести таможенные пошлины в отношении Испании и других стран, которые могут не выполнить требование о выделении 5% ВВП.

Затем он похвалил президента Зеленского, пообещал Украине системы противовоздушной обороны и сказал: «Владимир должен положить конец этой войне». Кроме того, назначил Алексея Гринкевича, имеющего белорусское происхождение, своим главным генералом США в Европе, который опроверг военные нарративы Путина, заявив на этой неделе в Сенате: «Украина может победить Россию. Я думаю, что когда ваша родина находится под угрозой, вы сражаетесь с упорством, которое нам трудно себе представить».

Такой разворот позиции Трампа вполне понятен.