Экс-министр иностранных дел Украины, сооснователь Центра национальной стойкости и развития

О символике Tomahawk и стратегии в отношении Украины в Москве

15 октября, 07:13
Объясню, что происходит вокруг возможной передачи Украине ракет Tomahawk

Можно же нанести ракетный удар, а можно нанести политический. И пока это политический сигнал о желании рассмотреть возможность поставки других видов оружия, которые могут применяться, в частности, Tomahawk’ов.

Хотя Tomahawk — это, скорее, символическая история. Я не исключаю каких-то реальных решений, но, во-первых, они технически и милитаристски непростые. Tomahawk не запускается как дрон. Он требует соответствующей инфраструктуры, технического обслуживания, требует, скорее всего, американцев, которые будут непосредственно нам в этом помогать. И со всем этим нужно разобраться.

Во-вторых, если Трамп — как средство давления, а не как средство милитарного влияния — и поставит несколько ракет,

