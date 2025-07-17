Николай Белесков

Николай Белесков

Старший аналитик Центра инициатив «Повернись Живим»

США начали продавать ракеты Tomahawk. Появятся ли они у нас

17 июля, 18:03
Поделиться:

Снова в СМИ в контексте новых инициатив администрации Трампа по поддержке Украины заговорили о крылатых ракетах Tomahawk

Можно вспомнить о вариантах наземных пусковых, которые сейчас в США разворачиваются/рассматриваются и могут использовать соответствующую ракету.

Первые две — Typhon missile system и Mk 70 — это фактически адаптированные модули универсальной пусковой Mk 41, которая используется на флоте США. Это все на тему как довольно быстро адаптировать пусковую к новым условиям и под новые требования. Преимущество Mk 41 — это универсальность: можно запускать различные типы боеприпасов с этой пусковой. Частью комплекса Typhon missile system является также ракета SM-6.

Реклама

Typhon missile system уже поступили на вооружение Сухопутных войск США. Mk 70 — это опция довольно быстро усилить огневую мощь тех кораблей флота США, которые не оснащены Mk 41.

Читайте также:
Роман Бессмертный
Роман Бессмертный
Новая оборонная стратегия США. Что теперь будет с военной помощью Украине

Третья пусковая — это Long Range Fires (LRF) от Корпуса морской пехоты США. После тестирования Корпус морской пехоты США отказался пока от развертывания соответствующей системы. Но все же работы соответствующие проводились.

Интересен и другой момент. То, что США в последнее время одобрили продажу крылатых ракет Tomahawk Австралии, Японии и Нидерландам. То есть США понемногу снимают ограничения на продажу соответствующей системы. Ведь мир становится менее безопасным, поэтому союзники должны получить соответствующие возможности.

Это не означает, что завтра определенная крылатая ракета с наземными пусковыми появится в Украине. Также как и получение этих крылатых ракет не означает решение всех наших проблем. Но происходят интересные тенденции в сфере распространения ракетных технологий и на политическом уровне.

Проекты Фонда Повернись живим

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Теги:   США Крылатая ракета Война России против Украины ракети Tomahawk

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies