США начали продавать ракеты Tomahawk. Появятся ли они у нас

Снова в СМИ в контексте новых инициатив администрации Трампа по поддержке Украины заговорили о крылатых ракетах Tomahawk

Можно вспомнить о вариантах наземных пусковых, которые сейчас в США разворачиваются/рассматриваются и могут использовать соответствующую ракету.

Первые две — Typhon missile system и Mk 70 — это фактически адаптированные модули универсальной пусковой Mk 41, которая используется на флоте США. Это все на тему как довольно быстро адаптировать пусковую к новым условиям и под новые требования. Преимущество Mk 41 — это универсальность: можно запускать различные типы боеприпасов с этой пусковой. Частью комплекса Typhon missile system является также ракета SM-6.

Реклама

Typhon missile system уже поступили на вооружение Сухопутных войск США. Mk 70 — это опция довольно быстро усилить огневую мощь тех кораблей флота США, которые не оснащены Mk 41.

Третья пусковая — это Long Range Fires (LRF) от Корпуса морской пехоты США. После тестирования Корпус морской пехоты США отказался пока от развертывания соответствующей системы. Но все же работы соответствующие проводились.

Интересен и другой момент. То, что США в последнее время одобрили продажу крылатых ракет Tomahawk Австралии, Японии и Нидерландам. То есть США понемногу снимают ограничения на продажу соответствующей системы. Ведь мир становится менее безопасным, поэтому союзники должны получить соответствующие возможности.

Это не означает, что завтра определенная крылатая ракета с наземными пусковыми появится в Украине. Также как и получение этих крылатых ракет не означает решение всех наших проблем. Но происходят интересные тенденции в сфере распространения ракетных технологий и на политическом уровне.

Проекты Фонда Повернись живим

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал