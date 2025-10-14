Трамп и необычная кампания вокруг Нобелевской премии мира. Что произошло

Тот факт, что президент США так и не получил столь желанную награду, вероятно, и станет самым запоминающимся моментом Нобелевской премии мира 2025 года.

Лауреатом в этом году стала Мария Корина Мачадо — лидер венесуэльского оппозиционного движения. Норвежский Нобелевский комитет присудил ей премию «за её неустанную борьбу за демократические права народа Венесуэлы и за усилия по достижению справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии».

Усилия Мачадо заслуживают признания, и её личное мужество в противостоянии с венесуэльским автократом Николасом Мадуро достойно похвалы. Менее очевидно другое — насколько её кандидатура соответствует критериям, изложенным в завещании Альфреда Нобеля.

Нобель завещал присуждать премию «лицу, которое совершит наибольшее или наилучшее дело во имя братства между народами, сокращения или упразднения постоянных армий, а также проведения и поощрения мирных конгрессов». Насколько Мария Корина Мачадо соответствует этим критериям — вопрос спорный.

Трамп использовал любую возможную площадку, чтобы продвигать свою кандидатуру

На самом деле, вся кампания вокруг Нобелевской премии мира 2025 года была крайне необычной — прежде всего из-за откровенного и публичного лоббирования одного конкретного кандидата. Сам Трамп использовал любую возможную площадку, чтобы продвигать свою кандидатуру — вплоть до выступления на Генеральной Ассамблее ООН 23 сентября, где он вновь повторил своё прежнее заявление от 19 августа о том, что «разрешил семь войн». Эти заявления вызвали немало сомнений — и вполне обоснованно. На деле максимум, чего удалось достичь Трампу в некоторых из затронутых конфликтов, — это шаткие перемирия.

Это само по себе не исключало Трампа из числа претендентов — критерии присуждения премии не требуют обязательного успеха и допускают возможность награждения за приложенные усилия. Тем не менее, даже в этом случае его шансы на победу были крайне малы, учитывая, что приём номинаций заканчивается 31 января, после чего в конце февраля формируется шорт-лист и начинаются обсуждения.

На тот момент можно было утверждать, что президент США сыграл определённую роль в достижении временного прекращения огня в Газе — однако большинство его последующих заявлений ещё не нашли подтверждения в реальности.

Нобелевские противоречия

Противоречивые решения в истории Нобелевской премии мира случались и раньше — достаточно вспомнить Генри Киссинджера и Абия Ахмеда Али, чтобы убедиться в этом.

Киссинджер получил премию в 1973 году за прекращение войны во Вьетнаме — вместе с Ле Дык Тхо, главным вьетнамским переговорщиком, который от награды отказался. Однако несмотря на то, что Киссинджер как государственный секретарь США участвовал в переговорах об окончании войны, он также печально известен своей разрушительной бомбардировочной кампанией против Камбоджи, которую США вели с 1969 по 1973 год — наряду с другими спорными действиями.

Абий получил премию в 2019 году «за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в особенности — за решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей». Однако это не помешало ему впоследствии вести жестокую гражданскую войну против Народного фронта освобождения Тыграя, в результате которой сотни тысяч мирных жителей погибли или потеряли средства к существованию.

На этом фоне Трамп, безусловно, выглядит более достойным кандидатом по сравнению с Абием и Киссинджером. Но теперь сравните его с тремя другими американскими президентами, которым тоже была присуждена Нобелевская премия.

Теодор Рузвельт получил её в 1906 году за посредничество в прекращении русско-японской войны. Вудро Вильсон — в 1919 году за создание Лиги Наций. А Джимми Картер — в 2002 году за десятилетия работы по продвижению мирного разрешения конфликтов, демократии и прав человека.

На фоне этих достижений послужной список Трампа выглядит куда менее убедительно.

Сомнительный послужной список

Хотя Трампу можно отдать должное за некоторые усилия и пусть даже временные достижения, его послужной список миротворца далёк от безупречного. Прошедшие восемь месяцев после его возвращения в Белый дом в январе 2025 года вряд ли можно считать примером соответствия критериям, изложенным Альфредом Нобелем.

Трамп угрожал аннексировать Гренландию и включить Канаду в состав США в качестве 51-го штата, присоединился к Израилю в бомбардировках Ирана во время так называемой «12-дневной войны», а также провёл смертоносную кампанию авиаударов против предполагаемых венесуэльских наркоторговцев.

Это странное сочетание миротворчества и воинственности очень отличает Трампа от четвёртого американского президента — лауреата Нобелевской премии мира, Барака Обамы. Тот получил её в 2009 году «за усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами». Правда, это решение в свое время тоже вызвало споры, поскольку премия была присуждена скорее авансом, с прицелом на будущие достижения — с учётом отсутствия у Обамы значимого опыта на посту президента в первые месяцы его пребывания у власти.

Возможно, лучший итог всей этой истории с Нобелевской премией мира 2025 года — с учетом того, что Трамп её не получил — заключается в том, что теперь он удвоит усилия в деле установления мира. Он уже неоднократно заявлял, что завершил семь войн, и теперь у него есть ещё один потенциальный успех — соглашение о прекращении огня в Газе.

Если Трамп хочет оставаться в числе претендентов на премию 2026 года, он не может позволить себе, чтобы его громкие заявления оказались ложью. Если ему действительно удастся не допустить возобновления этих конфликтов, это уже станет вкладом в дело мира — и не должно иметь значения, что это сделал именно Трамп, или какие мотивы им при этом двигали.

