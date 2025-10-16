С кого начнет Трамп
Чем жила страна 16 октября 2025 года
● Для начала Трамп поговорит с… Президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с российским диктатором перед тем, как встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
Издание добавило, разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Под вечер сам Трамп написал в Truth Social, что уже говорит с Путиным, и разговор будет долгим…
● Украина готовит наступление? Накануне президент США заявил, что планирует обсудить во время встречи в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским намерение Украины пойти в наступление на фронте. «Мы будем говорить… Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотят пойти в наступление, и нам нужно будет принять решение, знаете», — сказал Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Овальном кабинете.
● Также Дональд Трамп резко призвал Путина к прекращению агрессии и убийств украинцев. «Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это, прекратил убивать украинцев и россиян, потому что он убивает много россиян!», — сказал он в Овальном кабинете.
● Politico поставило Зеленского на порог перемирия. Нынешнее наступление РФ на востоке Украины может быть ее последней крупной наземной операцией в войне, развязанной путинским режимом. Об этом написало американское издание Politico со ссылкой на собственные информированные источники. По их данным, с таким предположением на недавнем закрытом заседании Рады с участием депутатов от Слуги народа выступил президент Владимир Зеленский.
Как заявили источники издания, участвовавшие в мероприятии, Украине «еще придется пережить еще одну суровую зиму», но глава государства сказал, что «ожидает реальной возможности перемирия» — хотя не стал скрывать, что «это будет нелегко». Politico отметило: для достижения этой цели необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию — чтобы Путин понял, что «единственным логичным результатом являются переговоры, а затягивание конфликта не принесет ему никаких преимуществ и лишь истощит РФ».
● Очередная крупная ракетная атака россиян. Российские оккупанты в ночь на 16 октября продолжали наносить удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, применив более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, сообщил президент Украины.
«Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине по Нежину ударили — повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые», — добавил Зеленский.
● Шестой раз за месяц — по газу. РФ в ночь на четверг в очередной раз массированно ударила по газовой инфраструктуре Украины, в результате чего ранены четыре работника отрасли, зафиксированы разрушения в нескольких областях и остановлен ряд критически важных объектов, сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий. По его словам, РФ выпустила по исключительно гражданским объектам десятки ракет,
«Это уже шестая массированная атака на газовые объекты только с начала октября. Очевидно, что на этом российские террористы не остановятся. Это прямо влияет на объемы добычи собственного газа, который мы вынуждены покрывать за счет импорта», — подчеркнул Корецкий. Он обратился с просьбой к потребителям по возможности экономно относиться к потреблению газа, поскольку, по его словам, каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение.
● Новая тактика врага — бьют концентрированно по подстанциям. Страна-агрессор Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины, нанося точечные удары большим количеством ракет и дронов по подстанциям Укрэнерго, чтобы полностью уничтожить объекты. Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.
В начале войны Россия пыталась погасить всю энергосистему масштабными атаками с использованием около 100 ракет, но система стояла и был лишь один случай блэкаута. Сейчас, как отметил Зайченко, ситуация изменилась, атаки РФ стали точечными. В этом сезоне они начались с сентября с распределительных подстанций Укрзализныци и дошли до станций облэнерго и Укрэнерго прежде всего в прифронтовых регионах. Он добавил, что сейчас темпы восстановления энергообъектов чрезвычайно быстрые.
● Волна отключений. В части областей применены аварийные отключения электроэнергии, также во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщила НЭК Укрэнерго. Там в очередной раз подчеркнули, что такая сложная ситуация обусловлена предыдущими российскими обстрелами.
● Российские войска в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по украинской энергетике, применив по ней 28 баллистических ракет из 37 запущенных, рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.
● Ракеты в очередной раз долетели до учебного полигона. Во время последнего массированного удара атаковала двумя баллистическими ракетами территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенном в тыловой и «относительно спокойной» части страны. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
По данным военных, из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.
В то же время:
● Снова загорелся НПЗ. Подразделения Сил обороны в ночь на 16 октября поразили Саратовский НПЗ, одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и объемом переработки нефти 4,8 млн т, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
Также появились сообщения об атаке дронов на НПЗ в Кстово (Нижегородская область РФ) — расстояние в 800 км от украинской границы.
● Новые взносы на ВСУ. Во время вчерашнего 31-го заседания в формате Рамштайн договорились о дальнейших пакетах поддержки Украины, в частности партнеры сделали новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Кроме того, он сообщил о новых взносах на закупку из украинской индустрии на $715 млн: Норвегия предоставит $600 млн на БпЛА, системы РЭБ и взрывчатку; Нидерланды — $106 млн на ударные и разведывательные БпЛА; Канада — $8 млн на дроны-перехватчики; Исландия — $4 млн в рамках «датской модели».
Также партнеры объявили о новых пакетах военной помощи: Швеция — $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026—2027 гг.; Чехия — новый пакет на $72 млн; Канада — $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам; Португалия — $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU; Финляндия готовит 13-й пакет военной помощи.
● В НАТО давят на страны, которые еще не присоединились к закупке американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL, сообщило Politico. Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить $2 млрд в рамках четырех отдельных пакетов PURL. По словам трех анонимных дипломатов НАТО, 15 октября Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, были готовы окончательно согласовать пятый пакет. Как отмечает Politico, высокий уровень поддержки также ставит тех, кто не внес вклад, таких как Великобритания и Франция, во все более затруднительное положение.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в целом 20 членов НАТО уже пообещали присоединиться к PURL.
● Украина — в приоритете для НАТО. Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) 15 октября представители 19 стран заявили о готовности предоставить Украине новые пакеты военной помощи. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Альянс определяет поддержку Украины своим приоритетом и считает, что партнеры должны усиливать страну оружием для борьбы с российской агрессией.
● В Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа (это, вроде бы, пообещал хозяину Белого дома индийский премьер Нарендра Моди). В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя». В то же время МИД Китая возмутился намерениями администрации Трампа ввести титанические — в 500% — пошлины против КНР из-за того, что страна продолжает покупать нефть у РФ, — мол, это вмешательство во внутренние дела.
● Стране не хватает $60 млрд. Давление на государственные финансы Украины сохраняется из-за продолжения активных боевых действий, непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд, заявил министр финансов Сергей Марченко во время восьмого заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне.
«Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026—2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности, посредством использования замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным», — пояснил Марченко.
● Правительство хочет выплатить на зиму по 6,5 тыс. грн. Кабмин планирует ввести выплату единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года «Теплая зима» в размере 6,5 тыс. грн. Об этом говорится в проекте постановления, который опубликован для обсуждения на сайте Совместного представительского органа объединений профсоюзов.
И напоследок:
● Труханова заменил представитель СН. Одесский городской совет сообщил, что обязанности городского головы вместо Геннадия Труханова отныне будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль, представитель Слуги народа и бывший ректор Одесского госуниверситета.
Вчера Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. В тот же день на сайте ОП появились распоряжения о создании Одесской городской военной администрации, которую возглавил экс-руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
И еще:
● Первый военный омбудсмен. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом. Другим указом президент уволил ее с должности уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Таким образом, Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом.
«Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это ощущалось: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», — отметил Зеленский.
Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.