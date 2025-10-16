С кого начнет Трамп

● Для начала Трамп поговорит с… Президент США Дональд Трамп сегодня проведет телефонный разговор с российским диктатором перед тем, как встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

Издание добавило, разговор состоится за день до того, как Трамп будет принимать президента Зеленского в Белом доме. Трамп и Зеленский обсудят возможность получения Украиной дальнобойных ракет Tomahawk. Под вечер сам Трамп написал в Truth Social, что уже говорит с Путиным, и разговор будет долгим…

● Украина готовит наступление? Накануне президент США заявил, что планирует обсудить во время встречи в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским намерение Украины пойти в наступление на фронте. «Мы будем говорить… Они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу, но они хотят пойти в наступление, и нам нужно будет принять решение, знаете», — сказал Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Овальном кабинете.

● Также Дональд Трамп резко призвал Путина к прекращению агрессии и убийств украинцев. «Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это, прекратил убивать украинцев и россиян, потому что он убивает много россиян!», — сказал он в Овальном кабинете.

● Politico поставило Зеленского на порог перемирия. Нынешнее наступление РФ на востоке Украины может быть ее последней крупной наземной операцией в войне, развязанной путинским режимом. Об этом написало американское издание Politico со ссылкой на собственные информированные источники. По их данным, с таким предположением на недавнем закрытом заседании Рады с участием депутатов от Слуги народа выступил президент Владимир Зеленский.

Как заявили источники издания, участвовавшие в мероприятии, Украине «еще придется пережить еще одну суровую зиму», но глава государства сказал, что «ожидает реальной возможности перемирия» — хотя не стал скрывать, что «это будет нелегко». Politico отметило: для достижения этой цели необходимо усилить экономическое и военное давление на Россию — чтобы Путин понял, что «единственным логичным результатом являются переговоры, а затягивание конфликта не принесет ему никаких преимуществ и лишь истощит РФ».

● Очередная крупная ракетная атака россиян. Российские оккупанты в ночь на 16 октября продолжали наносить удары по украинской энергетике и гражданской инфраструктуре, применив более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, сообщил президент Украины.

«Под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине по Нежину ударили — повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС. Есть раненые», — добавил Зеленский.

● Шестой раз за месяц — по газу. РФ в ночь на четверг в очередной раз массированно ударила по газовой инфраструктуре Украины, в результате чего ранены четыре работника отрасли, зафиксированы разрушения в нескольких областях и остановлен ряд критически важных объектов, сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий. По его словам, РФ выпустила по исключительно гражданским объектам десятки ракет, в т. ч. баллистических, и сотни шахедов.

«Это уже шестая массированная атака на газовые объекты только с начала октября. Очевидно, что на этом российские террористы не остановятся. Это прямо влияет на объемы добычи собственного газа, который мы вынуждены покрывать за счет импорта», — подчеркнул Корецкий. Он обратился с просьбой к потребителям по возможности экономно относиться к потреблению газа, поскольку, по его словам, каждый сэкономленный кубометр сегодня имеет значение.

● Новая тактика врага — бьют концентрированно по подстанциям. Страна-агрессор Россия изменила тактику атак на энергосистему Украины, нанося точечные удары большим количеством ракет и дронов по подстанциям Укрэнерго, чтобы полностью уничтожить объекты. Об этом сообщил председатель правления НЭК Укрэнерго Виталий Зайченко.

В начале войны Россия пыталась погасить всю энергосистему масштабными атаками с использованием около 100 ракет, но система стояла и был лишь один случай блэкаута. Сейчас, как отметил Зайченко, ситуация изменилась, атаки РФ стали точечными. В этом сезоне они начались с сентября с распределительных подстанций Укрзализныци и дошли до станций облэнерго и Укрэнерго прежде всего в прифронтовых регионах. Он добавил, что сейчас темпы восстановления энергообъектов чрезвычайно быстрые.

● Волна отключений. В части областей применены аварийные отключения электроэнергии, также во всех регионах Украины применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей, сообщила НЭК Укрэнерго. Там в очередной раз подчеркнули, что такая сложная ситуация обусловлена предыдущими российскими обстрелами.

● Российские войска в ночь на 16 октября нанесли массированный удар по украинской энергетике, применив по ней 28 баллистических ракет из 37 запущенных, рассказал Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил.

● Ракеты в очередной раз долетели до учебного полигона. Во время последнего массированного удара атаковала двумя баллистическими ракетами территорию одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, расположенном в тыловой и «относительно спокойной» части страны. Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

По данным военных, из-за вражеского попадания, несмотря на оповещение, перемещение в укрытие и другие принятые меры безопасности, полностью избежать потерь не удалось.

В то же время:

● Снова загорелся НПЗ. Подразделения Сил обороны в ночь на 16 октября поразили Саратовский НПЗ, одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ и объемом переработки нефти 4,8 млн т, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также появились сообщения об атаке дронов на НПЗ в Кстово (Нижегородская область РФ) — расстояние в 800 км от украинской границы.

● Новые взносы на ВСУ. Во время вчерашнего 31-го заседания в формате Рамштайн договорились о дальнейших пакетах поддержки Украины, в частности партнеры сделали новые взносы в инициативу PURL на общую сумму не менее $422 млн, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль. Кроме того, он сообщил о новых взносах на закупку из украинской индустрии на $715 млн: Норвегия предоставит $600 млн на БпЛА, системы РЭБ и взрывчатку; Нидерланды — $106 млн на ударные и разведывательные БпЛА; Канада — $8 млн на дроны-перехватчики; Исландия — $4 млн в рамках «датской модели».

Также партнеры объявили о новых пакетах военной помощи: Швеция — $8 млрд на помощь Украине в сфере безопасности в 2026—2027 гг.; Чехия — новый пакет на $72 млн; Канада — $20 млн на зимнее снаряжение и компоненты к ракетам; Португалия — $12 млн в британский фонд закупки вооружения для Украины IFU; Финляндия готовит 13-й пакет военной помощи.

● В НАТО давят на страны, которые еще не присоединились к закупке американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL, сообщило Politico. Дания, Норвегия, Швеция, Канада, Германия и Нидерланды пообещали выделить $2 млрд в рамках четырех отдельных пакетов PURL. По словам трех анонимных дипломатов НАТО, 15 октября Эстония, Латвия, Литва, Словения и Финляндия, среди прочих, были готовы окончательно согласовать пятый пакет. Как отмечает Politico, высокий уровень поддержки также ставит тех, кто не внес вклад, таких как Великобритания и Франция, во все более затруднительное положение.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что в целом 20 членов НАТО уже пообещали присоединиться к PURL.

● Украина — в приоритете для НАТО. Во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн) 15 октября представители 19 стран заявили о готовности предоставить Украине новые пакеты военной помощи. Об этом рассказал генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, Альянс определяет поддержку Украины своим приоритетом и считает, что партнеры должны усиливать страну оружием для борьбы с российской агрессией.

● В Индии не подтвердили заявление президента США Дональда Трампа о прекращении страной импорта российской нефти и газа (это, вроде бы, пообещал хозяину Белого дома индийский премьер Нарендра Моди). В Министерстве иностранных дел Индии утверждают, что импорт нефти и газа — это «защита интересов индийского потребителя». В то же время МИД Китая возмутился намерениями администрации Трампа ввести титанические — в 500% — пошлины против КНР из-за того, что страна продолжает покупать нефть у РФ, — мол, это вмешательство во внутренние дела.

● Стране не хватает $60 млрд. Давление на государственные финансы Украины сохраняется из-за продолжения активных боевых действий, непокрытая потребность во внешнем финансировании на 2026−2027 годы достигает около $60 млрд, заявил министр финансов Сергей Марченко во время восьмого заседания Круглого стола министров в поддержку Украины, которое состоялось 15 октября в Вашингтоне.

«Для обеспечения устойчивости государственных финансов в 2026—2027 годах необходимо мобилизовать дополнительные ресурсы, в частности, посредством использования замороженных российских активов. Мы уже сейчас работаем с партнерами, чтобы сделать это возможным», — пояснил Марченко.

● Правительство хочет выплатить на зиму по 6,5 тыс. грн. Кабмин планирует ввести выплату единовременной денежной помощи отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода 2025/26 года «Теплая зима» в размере 6,5 тыс. грн. Об этом говорится в проекте постановления, который опубликован для обсуждения на сайте Совместного представительского органа объединений профсоюзов.

И напоследок:

● Труханова заменил представитель СН. Одесский городской совет сообщил, что обязанности городского головы вместо Геннадия Труханова отныне будет исполнять секретарь горсовета Игорь Коваль, представитель Слуги народа и бывший ректор Одесского госуниверситета.

Вчера Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина. В тот же день на сайте ОП появились распоряжения о создании Одесской городской военной администрации, которую возглавил экс-руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

И еще:

● Первый военный омбудсмен. Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) военным омбудсманом. Другим указом президент уволил ее с должности уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Таким образом, Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

«Это о реальной защите прав наших воинов. Важно, чтобы на всех уровнях в Силах обороны Украины это ощущалось: делаем то, что усиливает армию, делаем и то, что усиливает воинов в нашей армии», — отметил Зеленский.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.