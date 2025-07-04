Сергей Таран

Сергей Таран

Политолог

Трампу придется что-то менять в отношениях с Путиным

4 июля, 17:50
Просто отмолчаться — не очень получится

Кризис внешней политики Трампа в отношении российско-украинской войны дошел до этапа, когда даже вечно самодовольный Трамп признал, что никакого прогресса в его «плане мира» нет. Чтобы не было никаких сомнений в том, что Трамп оказался геополитическим бездарем, Россия обстреляла Украину антирекордным количеством шахедов — как раз накануне Дня независимости США.

Хотя, по правде говоря, ничего неожиданного не произошло. Именно так и должны были завершиться американские попытки договориться с Путиным без силовой и санкционной составляющей.

Теперь, по обещаниям самого же Трампа, он должен «предоставить Украине оружие, которое не предоставлял Байден». Но в Украине надеются, что он хотя бы не прекратит поставки того, что было утверждено Байденом.

Признание Трампа в том, что Путин не готов при нынешних обстоятельствах прекращать войну, на самом деле, хороший знак. Теперь Трампу придется что-то принципиально менять. Просто отмолчаться — не очень получится, потому что война в Украине очень серьезно связана с другими мировыми процессами. Без позиции по Украине Вашингтону будет трудно говорить и с Европой, которая ожидает от Трампа большего участия, и с Китаем, который в отсутствии такого участия увидит лишь слабость Америки.

