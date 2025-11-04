Как Трамп отказал Орбану, и что это изменило для Путина

Тем самым подорвал экономические основы так называемой антиукраинской коалиции, о которой сейчас заговорили в Европе. С подачи окружения Орбана СМИ начали писать о возможности альянса между Венгрией, Словакией Фицо и Чехией, где только что победил Бабиш, в вопросе поддержки Украины. Главный тезис — вместо военной поддержки Украины нужно экономическое сотрудничество с Москвой. Дешевая нефть и газ имени Меркель должны были стать основой этого альянса.

Эта тройка геополитических авантюристов долго и небезосновательно надеялась на поддержку Трампа, который тоже долго предлагал России выгодное экономическое сотрудничество, а с помощью таких как Орбан еще и расшатывал единство Евросоюза. Однако Трамп начал разочаровываться в Путине, а на европейский энергетический рынок давно сам положил свой глаз. И никакие уговоры Орбана об «исключении» не помогли.

Теперь тройка будет использована Трампом разве что для того, чтобы при необходимости раздражать европейских лидеров, но не более того. Главного же — доступа к дешевым российским энергоносителям, которые должны были бы стать важным аргументом для избирателей Орбана и Фицо во время любых выборов — Трамп не дал.

И это логично. Как сказал бы Трамп — «Орбану нечего предложить». А словесную поддержку Трампу он и так будет обеспечивать. Теперь даже еще более рьяно. Потому что лакеи становятся более усердными, если их презирают.

Текст опубликован с разрешения автора