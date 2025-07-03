США приостанавливают поставки оружия в Украину. Кто теперь союзник

То, о чем шептались еще с момента инаугурации Трампа, стало реальностью. Я еще год назад говорил, что нам надо учиться жить так, будто Америки не существует. На меня тогда набросились за чрезмерную резкость, но сегодняшние новости лишь подтверждают тезис о том, что нам надо «выгребать» самим с Европой.

Хотя из Германии, которой мы действительно обязаны очень многим, тоже пришли неутешительные новости. Мерц, который во время предвыборной кампании четко подчеркивал, что Украине нужно дать Таурусы, заявил, что они для нас «остаются вариантом».

Надежду дал. Надежду забрал. Ничего нового.

Что ж. Это только один вид вооружения — по остальным немцы были и остаются лидерами в помощи нам. За что им безгранично благодарен.

Да, мы все умилились, когда Трамп во время пресс-конференции в Гааге проявил необычную для себя эмпатию к украинской журналистке, муж которой воюет, и заявил, что США посмотрят, смогут ли предоставить «немного Пэтриотов». Это интерпретировали, как добрый знак. А получилось наоборот.

У нас есть надежды на Европу, но прошу слишком не обнадеживаться

США уже блокировали нам многомиллиардные пакеты помощи, уже приостанавливали нам поставки вооружения и не делились разведданными, отправляли оружие против Шахедов на Ближний Восток, а не нам.

Впереди — очередное испытание.

У нас есть надежды на Европу, но прошу слишком не обнадеживаться.

Потому что мы имеем дело с достаточно негибкой европейской бюрократией и экономиками, которые были «заточены» совсем не на подготовку к возможной войне с Россией. Да, сейчас в ЕС уже вслух признают, что упустили три года, надеясь на непоколебимость партнерства в рамках Северного Альянса.

Но разве нам от этого легче?

Раскачиваться они будут долго и искренне надеются, что в ближайшие 5 лет РФ не нападет.

Поэтому когда меня спрашивают: так кто же наш самый большой союзник, я всегда говорю — мы сами.

Мы давно стали другими. Мы повзрослели. Если когда-то волонтеры в условном 2016-м знали друг друга поименно, то сегодня волонтерство — это массовое явление.

Мы получили новые скиллы, которых не имели до 2022 года. Мы первыми в мире создаем новые подходы в развитии беспилотных систем. И то, что мы придумываем на поле боя, — изучают все армии мира.

Фонды и волонтеры закрывают тысячи запросов от военных — от БпЛА до спутниковых систем связи.

Вот это — лучший союз. Гражданского общества и армии. Народа и солдата.

Мы благодарны партнерам. Но не имеем права на иллюзии. Их поддержка — результат электоральных циклов, рейтингов и страхов. А украинцы — постоянны. И это наша самая большая сила.

Держим строй! Поддерживаем Силы Обороны!

