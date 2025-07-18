Все это очень обидно. Почему Трамп изменил свое мнение

Мы должны четко осознавать, что поворот администрации Трампа на 180 градусов по предоставлению оружия нашему государству не является результатом осознания важности поддержки Украины для геополитической стабильности и принуждения агрессора к миру.

Нет, все банальнее.

Трамп обиделся. Путин, к которому он неоднократно комплиментарно обращался в публичной плоскости, выставил его, без возражений, самого влиятельного человека мира, на посмешище.

Трамп должен ответить на неуважение и хочет сделать больно, чтобы Владимир наконец начал проявлять должный пиетет к его персоне.

И хотя (глобально) украинским воинам безразлично, из-за чего именно американские партнеры снова возобновят поток конвоев с ракетами, снарядами, бронетехникой и средствами ПВО (важнее, что они будут поступать в войско), но это все очень обидно.

Мы очень благодарны за помощь всем западным странам. За каждую установку Patriot, за каждую драгоценную ракету и миллионы снарядов.

Но разочарование Путиным не должно быть причиной давать нам оружие!

Причина — это наше сопротивление, наше достоинство, наше право на жизнь и общечеловеческие ценности, за которые мы боремся кровью! И наш вклад в удержание мировой рамки безопасности! Потому что если бы Украина упала, то от эффекта домино эта планета содрогнулась бы!

Бесспорно, партнеры заслуживают благодарности. Но и мы, черт возьми, заслуживаем уважения!

