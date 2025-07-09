Виталий Портников

Виталий Портников

Журналист

Путин выбросился из окна возможностей. Что теперь будет делать Трамп

9 июля, 15:35
Поделиться:

С каждой минутой градус раздражения Трампа в отношении Путина только увеличивается

Еще сутки назад Трамп выражал сомнения относительно того, что Путин желает завершения войны, а теперь на заседании американского правительства он уже говорит о российском президенте как о человеке, который все время несет кучу ерунды.

Реклама

Что же происходит? Почему Трамп пять телефонных разговоров подряд готов был не замечать что Путин над ним издевается и не идет навстречу ни одному из его пожеланий, а сейчас на наших глазах превратился в раздраженную фурию — и это только начало?

А потому что Путин наделал ошибок в свойственном ему стиле.

Накануне шестого разговора с Путиным Трамп пошел на решительную уступку российскому коллеге: прекратил поставки оружия Украине. До этого были частично освобождены от санкций российские финансовые учреждения. И хотя формально это касалось только сирийского кейса, на самом деле это был реальный сигнал.

Я не очень завидую Путину

Путин в ответ должен был бы имитировать конструктивность. Объявить какое-то прекращение огня на 48 часов или на неделю, сообщить, что готов к переговорам в Стамбуле хоть завтра, сказать Трампу, что готовит новые предложения в дополнение к его меморандуму.

Но Путин решил — по непонятным причинам — что Трамп уже у него в кармане и можно больше не имитировать ничего. Он как будто не заметил, что после предыдущих двух телефонных разговоров Трамп уже был раздражен. А может решил, что если Трамп даже после этих двух телефонных разговоров продолжает идти на уступки, его раздражение не имеет никакого значения. И просчитался. Трамп явно был оскорблен тем, что и эти уступки ни к чему не привели. Оскорблен настолько, что решил не комментировать разговор с Путиным в социальных сетях, хотя предварительно именно в социальных сетях его анонсировал. А отсутствие комментария в социальных сетях — это уже плохой сигнал.

Но самое интересное произошло потом. Путин проигнорировал и это раздражение Трампа, и отсутствие какого-либо комментария из Белого дома относительно телефонного разговора президентов. А взамен устроил показательный массированный обстрел Украины, будто хвастаясь: теперь все можно.

И то, что этот обстрел начался синхронно с завершением телефонного разговора президентов — то есть был заранее запланирован как раз на финал этого телефонного разговора — и стало главным раздражителем для Трампа. Неудачный телефонный разговор он еще бы пережил. Но обстрел сразу после разговора воспринял как демонстративное неуважение к себе. Ведь он все время просит Путина чтобы тот не обстреливал мирные города. И то, что Путин это умышленно делает сразу после разговора с ним является проявлением именно личного неуважения. А личное неуважение — главный комплекс Трампа. Это уже не на политическом уровне, это на уровне подсознания. И Путину удалось. Он фактически перечеркнул месяцы ухаживания, комплименты, портреты, всю эту фигню. Трамп теперь говорит что Путин очень вежливый, но это абсолютно бессмысленно.

Читайте также:
Николай Сунгуровский
Николай Сунгуровский
Вот и ответ. Что происходит в США вокруг военной помощи Украине

При этом Путину даже невозможно объяснить где он ошибся, потому что Путин сделал так как он делает всегда. Более того: он сделал так как любой «правильный» человек из России делает всегда — когда он видит что с ним обращаются вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам: чтобы клиент четко понял, как следует себя вести.

И поэтому Путин вряд ли будет что-то исправлять. Он скажет себе что и так достаточно долго имел возможность использовать Трампа, а теперь надо возвращаться к привычной политике конфронтации. Только и здесь он может ошибиться. Потому что когда Путин перешел к привычной политике конфронтации с Байденом, он имел дело с традиционным политиком, который просчитывал последствия каждого своего шага.

А в случае с Трампом так не сработает. Путин теперь будет иметь дело с оскорбленным ребенком, который будет защищать свое достоинство и доказывать, что нельзя вытирать об него ноги. Потому что этот ребенок — президент Соединенных Штатов Америки.

И если Путин вовремя не осознает, что ему стоит опомниться и предложить Трампу что-то, что продемонстрирует американскому президенту, что российский глава его уважает и понял, что к пожеланиям Трампа стоит прислушиваться — ну, например, остановить огонь на российско-украинском фронте — я не очень завидую Путину. И очень советую нам правильно воспользоваться окном возможностей, из которого Путин только что на наших глазах выбросился.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Теги:   Владимир Путин Ракетные удары Дональд Трамп Виталий Портников Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies