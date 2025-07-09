Путин выбросился из окна возможностей. Что теперь будет делать Трамп

Еще сутки назад Трамп выражал сомнения относительно того, что Путин желает завершения войны, а теперь на заседании американского правительства он уже говорит о российском президенте как о человеке, который все время несет кучу ерунды.

Что же происходит? Почему Трамп пять телефонных разговоров подряд готов был не замечать что Путин над ним издевается и не идет навстречу ни одному из его пожеланий, а сейчас на наших глазах превратился в раздраженную фурию — и это только начало?

А потому что Путин наделал ошибок в свойственном ему стиле.

Накануне шестого разговора с Путиным Трамп пошел на решительную уступку российскому коллеге: прекратил поставки оружия Украине. До этого были частично освобождены от санкций российские финансовые учреждения. И хотя формально это касалось только сирийского кейса, на самом деле это был реальный сигнал.

Я не очень завидую Путину

Путин в ответ должен был бы имитировать конструктивность. Объявить какое-то прекращение огня на 48 часов или на неделю, сообщить, что готов к переговорам в Стамбуле хоть завтра, сказать Трампу, что готовит новые предложения в дополнение к его меморандуму.

Но Путин решил — по непонятным причинам — что Трамп уже у него в кармане и можно больше не имитировать ничего. Он как будто не заметил, что после предыдущих двух телефонных разговоров Трамп уже был раздражен. А может решил, что если Трамп даже после этих двух телефонных разговоров продолжает идти на уступки, его раздражение не имеет никакого значения. И просчитался. Трамп явно был оскорблен тем, что и эти уступки ни к чему не привели. Оскорблен настолько, что решил не комментировать разговор с Путиным в социальных сетях, хотя предварительно именно в социальных сетях его анонсировал. А отсутствие комментария в социальных сетях — это уже плохой сигнал.

Но самое интересное произошло потом. Путин проигнорировал и это раздражение Трампа, и отсутствие какого-либо комментария из Белого дома относительно телефонного разговора президентов. А взамен устроил показательный массированный обстрел Украины, будто хвастаясь: теперь все можно.

И то, что этот обстрел начался синхронно с завершением телефонного разговора президентов — то есть был заранее запланирован как раз на финал этого телефонного разговора — и стало главным раздражителем для Трампа. Неудачный телефонный разговор он еще бы пережил. Но обстрел сразу после разговора воспринял как демонстративное неуважение к себе. Ведь он все время просит Путина чтобы тот не обстреливал мирные города. И то, что Путин это умышленно делает сразу после разговора с ним является проявлением именно личного неуважения. А личное неуважение — главный комплекс Трампа. Это уже не на политическом уровне, это на уровне подсознания. И Путину удалось. Он фактически перечеркнул месяцы ухаживания, комплименты, портреты, всю эту фигню. Трамп теперь говорит что Путин очень вежливый, но это абсолютно бессмысленно.

При этом Путину даже невозможно объяснить где он ошибся, потому что Путин сделал так как он делает всегда. Более того: он сделал так как любой «правильный» человек из России делает всегда — когда он видит что с ним обращаются вежливо и идут на уступки, он считает, что надо бить по зубам: чтобы клиент четко понял, как следует себя вести.

И поэтому Путин вряд ли будет что-то исправлять. Он скажет себе что и так достаточно долго имел возможность использовать Трампа, а теперь надо возвращаться к привычной политике конфронтации. Только и здесь он может ошибиться. Потому что когда Путин перешел к привычной политике конфронтации с Байденом, он имел дело с традиционным политиком, который просчитывал последствия каждого своего шага.

А в случае с Трампом так не сработает. Путин теперь будет иметь дело с оскорбленным ребенком, который будет защищать свое достоинство и доказывать, что нельзя вытирать об него ноги. Потому что этот ребенок — президент Соединенных Штатов Америки.

И если Путин вовремя не осознает, что ему стоит опомниться и предложить Трампу что-то, что продемонстрирует американскому президенту, что российский глава его уважает и понял, что к пожеланиям Трампа стоит прислушиваться — ну, например, остановить огонь на российско-украинском фронте — я не очень завидую Путину. И очень советую нам правильно воспользоваться окном возможностей, из которого Путин только что на наших глазах выбросился.

