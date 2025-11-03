Как долго Трамп будет терпеть Путина

● Покровск превратился в серую зону. Войска страны-агрессора России продвинулись вблизи города Покровск Донецкой области и села Привольное Запорожской области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

Российские захватчики уже заходят почти во все районы Покровска, применяя тактику малых пехотных групп, — об этом в эфире Киев 24 рассказал командир взвода беспилотных систем Шершни Довбуша 68-й отдельной бригады с позывным Гусь. «Враг фиксируется практически во всех кварталах и районах города. Теми же группами в несколько бойцов, которых мы своим наблюдением находим и сразу оперативно отрабатываем всеми имеющимися средствами. От FPV-дронов и сбросов до артиллерии», — пояснил он. «Ситуация действительно неустойчивая, позиции определенные могут переходить из рук в руки, и о стабильном контроле врагом какой-то части города сейчас нельзя говорить. Это все серая зона», — подчеркнул боец.

● Зачистка продолжается. Операция по зачистке Покровска от российских оккупантов продолжается, ситуация в Мирнограде — напряженная, но не угрожающая, сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ. Там рассказали, что за последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в полосе ответственности корпуса дополнительным личным составом и техникой.

«Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское», — сообщили представители корпуса на его ФБ-странице.

● Пока враг занят Покровском. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продолжении освобождения и зачистки территорий в районе Добропольского выступа (к северу от Покровска), что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска.

«Продолжаю работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВС Украины. Заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы: обеспечение безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки», — написал в ФБ Сырский. И заявил об усилении войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

В это время за океаном:

● Как долго Трамп будет терпеть Путина. Для президента США Дональда Трампа отсутствует «последняя капля», которая бы окончательно доказала неготовность российского диктатора прекратить войну против Украины. «Никакой последней капли нет. Иногда нужно просто дать битве иссякнуть. Они воюют, и воюют ожесточенно», — сказал хозяин Белого дома журналистам на борту своего самолета Air Force One.

«Это тяжелая война для Путина — много погибших солдат, возможно, около миллиона. Это огромное количество. И для Украины она тоже тяжелая. Иногда нужно позволить ситуации дойти до предела, чтобы все сами это поняли», — утверждает американский президент.

А еще Трамп сказал, что Путин и Си Цзиньпин — серьезные и жесткие «парни» и шутить с ними не стоит.

В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сейчас нет необходимости во встрече российского диктатора и американского президента.

● Белый дом не даст Tomahawk. Президент США пока не планирует передавать Украине крылатые ракеты Tomahawk. Об этом он сообщил журналистам на борту Air Force One. «Нет. Не то чтобы я не мог изменить решение, но пока — нет», — коротко ответил Трамп на вопрос о возможности передачи Tomahawk Украине.

Накануне появилась информация, что Пентагон разрешил передачу Украине Tomahawk дальностью до 1,5 тыс. км, — мол, от этого обороноспособность США не ухудшится. Но окончательное решение — за Трампом.

Тем не менее:

● ВСУ имеют новую партию Storm Shadow. Украина недавно получила новую партию ракет Storm Shadow от Великобритании для продолжения кампании ударов по территории страны-агрессора России, сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, поставки неопределенного количества ракет осуществлены для обеспечения ВСУ запасами на зимние месяцы на фоне вероятного усиления российских ударов по гражданским в Украине.

Storm Shadows — это высокоточные управляемые ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров (155 миль). Они летят на большой скорости близко к поверхности земли, используя комбинацию так называемой инерционной навигации с системой глобального позиционирования и навигацией по рельефу местности.

Также:

● Украина получила Patriot. Украина получила дополнительные системы противоракетной обороны Patriot, профинансированные Германией, сообщил накануне президент Украины Владимир Зеленский.

«Сегодня уже можно сказать, что есть хороший результат для нашей ПВО — Украина имеет теперь больше „пэтриотов“. Я хочу поблагодарить канцлера Мерца, спасибо Германии и всем, кто помогает: наши договоренности — они выполнены. Есть еще „пэтриоты“ в Украине, включаем в работу. Конечно, для всей территории нашего государства нужно больше систем, чтобы закрыть ключевые объекты инфраструктуры, наши города, и мы будем и дальше работать, чтобы получить это. И причем не только на политическом уровне с государствами и лидерами, но и с производителями всех нужных систем ПВО, ракет к ним. Будут на следующей неделе встречи по этому поводу, мы представили партнерам все расчеты, все возможные варианты, как обеспечить достаточно надежную ПВО», — заявил Зеленский.

Скорее всего, речь идет о двух комплексах Patriot, которые ранее использовала немецкая армия.

● Снова загорелся НПЗ. В ночь на 3 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод, сообщил Генштаб ВСУ. «Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе комплекса нефтеперерабатывающих установок ЭЛОУ АВТ-6», — пояснили там. Саратовский НПЗ — одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. По состоянию на 2023 год объем переработки составлял 4,8 млн т.

Также было нанесено огневое поражение по логистическим объектам захватчиков на территории временно оккупированной Луганщины.

● Зеленский облегчил бронирование. Президент Владимир Зеленский подписал закон, регулирующий трудовые отношения во время военного положения. Документ предусматривает, что работников предприятий оборонно-промышленного комплекса можно будет бронировать для работы даже в случае нарушений или проблем с военным учетом.

В законе сказано: бронирование проводится только раз в год и не освобождает от ответственности за нарушения; для новых сотрудников предприятий ОПК установлен максимальный срок испытания — 45 дней; работодатель может уволить работника, если тот не исправил нарушения воинского учета в установленный срок. Документ также расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, учреждениях и организациях. Это касается лиц, которые: не имеют правильно оформленных военно-учетных документов; вообще не состоят на воинском учете; не уточнили свои персональные данные; находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Работников, которые подпадают под новые правила, можно бронировать независимо от того, сколько уже есть забронированных сотрудников на предприятии или в учреждении.

И напоследок:

● Нацбанк оценил рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2025 года в 2,1% (против аналогичного периода прошлого года), тогда как ранее прогнозировал его на уровне 2,4%.

«В III квартале темпы экономического роста ускорились (до 2,1% с 0,7% во II квартале), в частности благодаря активизации в сельском хозяйстве, спад в котором замедлился. Из-за медленных темпов жатвы ранних культур часть добавленной стоимости с/х было перенесено со II на III квартал», — отметил НБУ в своем октябрьском Инфляционном отчете.

НБУ добавил, что поступление сырья нового урожая имело положительные вторичные эффекты на другие отрасли: возобновился рост в обрабатывающей промышленности, замедлился спад в транспортной отрасли благодаря активному экспорту. Весомое положительное влияние на динамику экономической активности имела и существенно лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергосекторе, сохранявшаяся до начала IV квартала. Этому поспособствовали как ремонты мощностей тепловой генерации, так и благоприятная погода летом, в результате чего в ІІІ квартале производство э/э существенно возросло. «Бюджетные стимулы также поддержали экономический рост, фискальный импульс вернулся в положительную плоскость», — говорится в Инфляционном отчете.

В то же время основным фактором, сдерживающим экономический рост, было ухудшение ситуации с безопасностью, отметил НБУ. Так, в III квартале увеличилось количество артиллерийских обстрелов (почти на 20% г/г), хотя в первом полугодии оно было существенно меньше, чем в прошлом году. Количество столкновений на линии фронта выросло почти на 70%, а авиационных и дроновых атак — на 43% по сравнению с III кварталом 2024-го.

● Рисков для гривни нет. В октябре гривня девальвировала до 42 грн/$, и это — самый низкий уровень с января. Эксперты не видят оснований для паники — золотовалютные резервы Украины достигли исторических максимумов, а НБУ полностью контролирует ситуацию.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.