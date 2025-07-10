Стефан Вольф

Стефан Вольф

Профессор кафедры международной безопасности Бирмингемского университета (Великобритания)

Трамп требует уступок от Украины? Как понимать происходящее

10 июля, 00:23
Последние новости из Украины, в общем, плохие

С конца мая происходят все более масштабные удары российской беспилотной авиации по украинским городам с разрушительными последствиями для мирного населения, в частности в Киеве.

На фоне небольших и дорогой ценой, но стабильных успехов вдоль почти 1000-километровой линии фронта Россия, согласно сообщениям, получила полный контроль над Луганской областью, часть которой она уже оккупировала до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

А согласно данным голландской и немецкой разведки, некоторые достижения России на поле боя стали возможными благодаря распространенному применению химического оружия.

Поэтому определенным облегчением стало то, что на саммите НАТО в Гааге 25 июня приняли

