Трамп требует уступок от Украины? Как понимать происходящее

С конца мая происходят все более масштабные удары российской беспилотной авиации по украинским городам с разрушительными последствиями для мирного населения, в частности в Киеве.

На фоне небольших и дорогой ценой, но стабильных успехов вдоль почти 1000-километровой линии фронта Россия, согласно сообщениям, получила полный контроль над Луганской областью, часть которой она уже оккупировала до начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Реклама

А согласно данным голландской и немецкой разведки, некоторые достижения России на поле боя стали возможными благодаря распространенному применению химического оружия.

Поэтому определенным облегчением стало то, что на саммите НАТО в Гааге 25 июня приняли