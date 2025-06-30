О чем не сказал Трамп в Гааге

Саммит НАТО в Гааге запомнится как тем, что было сделано, так и тем, что не было сказано и сделано

Обязательство глав государств НАТО выделять не менее 5% ВВП ежегодно «на основные оборонные нужды, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью, до 2035 года» будет способствовать значительному увеличению военного потенциала союзников, в частности европейских. Выполнение этого обязательства имеет решающее значение для внедрения новых региональных оборонных планов НАТО по сдерживанию российской агрессии. Это был очевидный успех для президента США Дональда Трампа и для Альянса в целом.

Но непонятным осталось будущее обязательств США по европейской безопасности. Хотя Соединенные Штаты согласились на формулировку коммюнике, которое подтвердило «железную приверженность коллективной обороне, как это закреплено в статье 5 Вашингтонского договора», Трамп не сказал о будущем американских сил в Европе.

Со времени инаугурации Трампа в январе его администрация неоднократно заявляла о намерении сократить американские войска в Европе с целью усиления американских интересов в Индо-Тихоокеанском регионе и западном полушарии. Значительное сокращение может серьезно повлиять на распределение обязательств союзников, лежащих в основе новых региональных оборонных планов НАТО.

Что еще важнее, саммит НАТО проводился в то время, когда Россия прибегла к жесткой эскалации в Украине. Однако саммит не привел к новым существенным действиям против агрессии российского президента Путина. Зато Соединенные Штаты заблокировали давно запланированную попытку обнародовать на саммите стратегию Альянса против России. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что США выступают против введения новых экономических санкций против России, а Трамп публично отстранился от поддержки предоставления Украине нового транша помощи в сфере безопасности.

Отсутствие действий Соединенных Штатов против России на саммите в Гааге имеет значение. Нет более четкого и непосредственного свидетельства преданности трансатлантической безопасности, чем то, что делает или не делает союзник НАТО для поддержки Украины в безостановочной войне против нее России.

