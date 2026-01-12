«Мощный старик». Почему Трамп заговорил словами Канта

В недавнем интервью The New York Times на вопрос, есть ли какие-то ограничения его глобальных полномочий, президент США Дональд Трамп сказал: «Да, есть одна вещь. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить».

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Здесь Трамп неожиданно говорит словами немецкого философа Канта. «Имейте мужество использовать собственный разум, — предлагает Кант, — выходите из состояния несовершеннолетия, когда вы руководствовались представлениями других, а не собственным умом».

Философы хорошо знают, в какую эпоху 300-летней давности открыл двери и пригласил нас Имануил Кант. Выходите в мир свободы каждого, в космос научного разума, к радости веры в конечный прогресс человечества, в счастье человечности и безусловной нравственности. Начинается великая новая эпоха Просвещения или время Модерна.

Он вовсе не «Трампусик», а мощный старик

Даже две мировые войны и их провозглашенные «измы» — имперские, нацистские, коммунистические с их сотнями миллионов жертв, даже провозглашенная смерть Бога вместе с Постмодерном и его деконструкцией эстетических основ модерности — все это не смогло разрушить веру во всемирный прогресс, намертво воспетый Фукуямой.

То есть, скажете вы, у тебя получается, что Трамп вовсе и не эмоционально-случайный, как многим казалось. Что он вовсе не «Трампусик», а мощный старик, Кант-в-действии, который управляет миром, руководствуясь только собственным умом.

И вы не сильно ошибетесь. Оба великие, хотя и совершенно по-разному. Один — великий мыслитель, второй — волею судьбы президент великой, всемирно значимой нации. И, будто практикующий кантианец, полагается на собственный разум, чтобы управлять глобальными полномочиями — решать и действовать, наказывать и прощать. Присоединять канады и гренландии и мирить преступников против человечности с их жертвами.

Да, Кантова мораль основана на собственном разуме. Впрочем, Кант говорит о суждении разума для согласия свободных граждан, каждый из которых имеет право высказывать свою позицию, даже собственное вето, без ограничений. Это космополитический, просвещенный разум всех и каждого. Зато мораль президента-Трампа — это мораль только для его собственной нации.

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Трамп, не сильно думая, проговаривает главное. Он — легитимный голос нации Great again, самого мощного сообщества мира. Голос, апеллирующий к «собственной морали» легитимно избранного президента, которая наверняка совпадает с большинством тех, кто разделяет такую мораль. И это вовсе не Кантово моральное законодательство для всех на свете.

«Мне не нужно международное право», — говорит Трамп в этом же интервью. «Я не хочу навредить людям», — морально отмечает он. Когда его спросили о том, нужно ли его администрации соблюдать международное право, Трамп сказал: «Да». Но дал понять, что будет арбитром, когда такие ограничения будут применяться к США: «Это зависит от вашего определения международного права».

И из этого же интервью: «Оценка г-ном Трампом собственной свободы использовать любой инструмент военной, экономической или политической власти для укрепления американского превосходства была наиболее откровенным признанием его мировоззрения. В его основе лежит концепция, что национальная сила, а не законы, договоры и конвенции, должны быть решающим фактором в случае столкновения власти».

Так какой вывод относительно этой невыдуманной виртуальной встречи двух разновеликих — Трампа и Канта? Да, они совершенно разные. Но, как по мне, главное, что их объединяет в большой истории — это то, что оба находятся на полюсах великой эпохи веры в автоматический прогресс и конечную нравственность человечества. Кант открывает замысел этого человеческого проекта Модерна. Трамп его закрывает. Сила морали против морали силы.

Я бы добавил «к сожалению», впрочем, здесь не до сожаления. Нам здесь до морали. Морали силы. Если вы спросите, почему, то у меня есть ответ. Потом.

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Текст опубликован с разрешения автора