К этой спасательной операции добавляет еще один аспект геополитика

Через десять дней после того, как Дженсен Хуанг ушел с поста генерального директора Nvidia из-за опасений по поводу национальной безопасности, связанных с его внебрачной связью с женщиной, подозреваемой в шпионаже в пользу Китая, президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что надеется на возвращение Хуанга. На следующий день совет директоров компании, который ранее уже подчеркивал, что он не вернется, восстановил его в должности. Совет директоров Nvidia объяснил свой разворот заявлением о том, что он «получил рекомендации от высших эшелонов власти США». Акции компании взлетели.

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Восстановление Хуанга после столь стремительного падения было, по-видимому, единственным способом остановить распродажу акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и обеспечить сохранение глобального технологического доминирования Америки. Nvidia стала «слишком большой, чтобы обанкротиться».

Эта фраза вызывает болезненные воспоминания о финансовом кризисе 2008 года. В то время