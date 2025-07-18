Не верите в угрозы Трампа Путину? Вспомните об ударе США по Ирану

Министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров отреагировал на 50-дневный ультиматум президента США, заявив, что «мы это проходили». Прямая речь: «…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся».

Замечательная реакция Трампа: «Я не думаю, что 50 дней — это очень долго. И этот срок в отношении России может закончиться раньше». Фактически, американский президент ужесточил ультиматум.

Украинцы привыкли с недоверием относиться к заявлениям Трампа, но я хочу напомнить опыт израильско-иранского вооруженного конфликта. В конце марта этого года американский президент направил Ирану послание. Письмо президента Дональда Трампа к аятолле Али Хаменеи содержало двухмесячный срок для достижения новой ядерной сделки. Когда этот срок истек, США нанесли удар по трем ядерным объектам Ирана (операция «Полуночный молот»).

Итак, Трамп готов применить к России беспрецедентные санкции. Понимаю, что словосочетание «беспрецедентные санкции» вызывает отвращение. Различных санкций, действительно, было очень много: только ЕС ввел 17 пакетов, ни один из которых не имел такого эффекта, чтобы повлиять на захватнические планы РФ. Термин «санкции» как будто потерял смысл и не воспринимается как существенная угроза.

Дональд Трамп долго давал шанс Путину

На самом деле, санкции бывают разные, экономические ресурсы России не безграничны (ВВП этой страны равен ВВП одного из американских штатов), агрессор постепенно заходит в кризис. Что такое экономический кризис — мы хорошо знаем. Чтобы понять, как доходы от экспорта энергоносителей могут повлиять на Россию, достаточно вспомнить, что СССР рухнул, когда на мировом рынке упали цены на нефть. Это была одна из существенных причин внутренней дестабилизации советского общества. Так же хорошо мы помним, как долго бывшие республики выходили из экономического упадка в 90-е годы.

Дональд Трамп долго давал шанс Путину. Нам может показаться, что логика американского президента была непоследовательной, что он принимал решения под влиянием эмоций… Нет, это он эмоционально представлял и представляет любые решения перед публикой, а логика его действий полностью вписывалась в теорию американской политологии.

По мнению одного из величайших политологов США конца XX века Самуэля Хантингтона, цена окончания современной войны — предательство союзника «второго плана» (то есть такого, который не принимает прямого участия в боевых действиях, но поддерживает одну из сторон, в частности, поставками оружия). Дональд Трамп сыграл в предателя Украины как по учебнику: дал Путину реальный шанс «зафиксировать прибыль», показать себя внутренней аудитории победителем, частично легализовать Крым и тому подобное. Российский диктатор пренебрег «щедрым подарком».

Далее существует большая вероятность, что Трамп так же «по учебнику» будет экономически и политически уничтожать Россию, понимая, что первый эффект увидит не сразу, а через несколько месяцев. Это может быть постепенное, но непрерывное разрушение России как государства. Такой путь выбрал Путин для России — коллективное самоубийство. Здесь можно лишь добавить, что Силы Обороны Украины ему обязательно в этом помогут. История вынесла свой вердикт, наше дело его выполнить.

