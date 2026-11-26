Сознательная задержка поставок Украине перехватчиков PAC-3 для систем Patriot станет одним из самых позорных шагов позорной администрации Дональда Трампа. Сейчас все почему-то набросились на Пита Хегсета, словно именно он виноват в приостановке поставок ракет PAC-3. Но этот напомаженный болван ничего не решает. Он — ручная обезьянка Дональда Трампа, выполняющая указания президента США.

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Вся ответственность за последствия российских баллистических атак, вся кровь невинных жертв, детей, женщин — на руках президента Соединенных Штатов Америки.

И если отключение старлинков еще можно с большой натяжкой объяснить сдерживанием наступательных действий (на самом деле нет, ведь старлинки активно задействованы в защите от шахедов), то прекращение поставок PAC-3 — это исключительно лишение Украины защиты!

Это совместная работа Трампа и его друга Владимира

Все разрушенные подстанции и ТЭЦ, все холодные квартиры и подача воды по графику — все страдания гражданского населения — это совместная работа Дональда Трампа и его друга Владимира.

В силу различных обстоятельств украинские чиновники не могут говорить об этом вслух, но я не чиновник и могу утверждать: с момента прекращения поставок PAC-3 Дональд Трамп официально стал палачом украинского народа. Не таким кровавым, как его друг Путин, но крупнейшим со времен Второй мировой войны — после Путина.

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Важно, что, истязая украинский народ, позорный президент США идет против воли собственного народа, который подавляющим большинством поддерживает украинский народ в борьбе за независимость.

Американский народ уже дал оценку этой самой позорной в истории американской администрации на недавних выборах в Конгресс. Но души погибших украинцев требуют возмездия, и я надеюсь увидеть самого позорного президента в истории Америки на скамье подсудимых. Вместе с его приспешниками и подхалимами.

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