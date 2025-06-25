● О чем же поговорили Зеленский и Трамп, — есть две версии. Сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели 45-минутную встречу за кулисами саммита НАТО в Гааге. По сообщению украинского лидера, во время беседы они обсудили шаги для достижения прекращения огня и настоящего мира. «Длительная и содержательная встреча с президентом Трампом. Охватили все действительно значимые вопросы. Я благодарю господина президента, спасибо Соединенным Штатам», — написал Зеленский в ТГ. «Говорили о том, как защитить наших людей. Ценим внимание и готовность помогать приближению мира, — добавил он. — Детали — позже».

В то же время Трамп во время пресс-конференции заверил, что вопрос прекращения огня в Украине не поднимался во время его встречи с президентом Зеленским. «Нет, нет, я просто хотел узнать, как у него дела. Он был очень приятным, на самом деле. Иногда у нас были небольшие споры. Он был очень приятным. Я думаю, он хотел бы, чтобы это [война] закончилось, в самом деле. Я думаю, что то, что я вынес из встречи, не могло быть приятнее, на самом деле», — заявил американский лидер.

Возникает вопрос: говорили ли президенты вообще друг с другом? Или вообще слушали ли они кого-то, кроме себя?

● Он еще надеется. Американский лидер (который, напомню, хотел бы, чтобы его называли просто — «король») выразил надежду, что война между Россией и Украиной «будет решена». Об этом он сказал во время пресс-конференции на полях саммита НАТО. «…Активизация Европы, чтобы взять на себя больше ответственности за свою безопасность, поможет предотвратить будущие катастрофы, такие как ужасная ситуация с Россией и Украиной. Надеемся, мы решим это», — пояснил он.

● Кроме того оказалось, что Дональд Трамп собирается снова поговорить с кремлевским диктатором о российской войне против Украины. «Я поговорю с Владимиром Путиным, посмотрю, сможем ли мы это закончить», — заявил он.

● Что на самом деле думает об Украине Трамп. Президент США заявил на закрытой встрече с лидерами стран — членов НАТО, что с Украиной «нужно что-то делать», поскольку ситуация там «полностью вышла из-под контроля». Об этом сообщило Bloomberg, ссылаясь на источник: мол, американский лидер сделал такое заявление, несмотря на «очевидную нехватку энтузиазма» относительно встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также, как утверждает источник агентства, хотя американский президент не вдавался в детали, его слова восприняли «как позитивный знак приверженности президента США Украине».

● Трамп поищет Patriot для Украины. А еще хозяин Белого дома не исключил возможность поставок Украине дополнительных ракет для систем Patriot, которые необходимы для защиты от российских атак. «Мы посмотрим, сможем ли мы предоставить их. Вы знаете, их очень трудно достать. Они нужны и нам. Мы поставляли их Израилю, и они очень эффективны — на 100% эффективны», — сказал он.

● Президент США подтвердил приверженность 5 статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

● О чем договорились в Гааге. Страны НАТО согласовали финальное коммюнике двухдневного саммита. В документе, который получила в распоряжение корреспондент NV Наталья Роп, сказано, что члены Альянса обязуются оказывать поддержку Украине через прямые взносы в оборону страны.

Также документ подтверждает «непоколебимую преданность» стран НАТО коллективной обороне, которая закреплена в 5 статье Североатлантического договора. Это гарантирует защиту для миллиарда граждан стран Альянса, сказано в тексте.

Члены блока признают, что существуют «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности со стороны России», а также постоянная угроза терроризма. Поэтому страны НАТО обязались увеличить ежегодные взносы в оборону до 5% ВВП к 2035 году.

По меньшей мере 3,5% ВВП будет идти на финансирование основных оборонных потребностей и 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, сетей и обеспечение гражданской готовности.

● Лидеры стран — членов НАТО решили смягчить формулировки в отношении России в итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера. Решение не упоминать российскую агрессию в Украине, как сообщила The Telegraph, было принято в обмен на приверженность Трампа статье 5 Вашингтонского договора о взаимной обороне. В заявлении, обнародованном после прошлогоднего саммита в Вашингтоне, НАТО осудило полномасштабное вторжение РФ и настаивало на том, что «будущее Украины — в НАТО».

● Сакраментальный вопрос от Рубио. Президент США Дональд Трамп не считает, что против России нужно вводить санкции сейчас, но он «будет знать правильное время и место». Об этом в интервью Politico рассказал госсекретарь США Марко Рубио. Он заверил, что Трамп не поддержит просьбу Европы усилить санкции против России, добавив, что США все еще хотят иметь пространство для переговоров по мирному соглашению.

«Если мы сделаем то, чего все здесь хотят, а именно придем и сокрушим их еще большими санкциями, мы, вероятно, потеряем возможность разговаривать с ними о прекращении огня, а кто тогда с ними будет разговаривать?», — сказал Рубио. По словам госсекретаря, Трамп «будет знать правильное время и место» для новых экономических мер. Но как только это произойдет, добавил он, это будет означать, что окно для переговоров с Россией, вероятно, закрыто. «Мы будем продолжать сотрудничать. В том смысле, что если у нас будет возможность что-то изменить и посадить их за стол переговоров, мы ею воспользуемся», — сказал руководитель Госдепа США.

Поскольку переговоры с Россией зашли в тупик, Рубио сказал, что Москва считает, что может достичь своих территориальных целей на поле боя, — оценка, с которой не соглашается Вашингтон.

● Все не так, как демонстрирует Рубио. Госсекретарь США на публике успокоил европейские призывы к введению дополнительных санкций против РФ, однако в частной беседе высказывается в отношении Кремля в более жестком тоне. Об этом сообщило Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

● Госсекретарь США Марко Рубио на Совете Украина-НАТО повторил позицию администрации президента Трампа, что война России против Украины может быть урегулирована только дипломатическим путем. «Президент США четко заявил, что война между Россией и Украиной должна закончиться», — написал он в соцсети Х.

● Рютте говорит, что НАТО предоставит Украине все необходимое. Альянс работает над тем, чтобы достичь мирного соглашения между Украиной и РФ и долгосрочного прекращения огня, сказал генсек НАТО Марк Рютте, отвечая на вопрос корреспондента NV о том, какой объем помощи мог бы позволить Украине выиграть войну, а не просто выжить. По его словам, НАТО должно убедиться, что Украина «имеет все необходимое».

Рютте заверил, что «конечный результат будет положительным» — помощь Украине в 2025 году превысит цифру в $50 млрд, которые были выделены в прошлом году.

● Военная помощь от Лондона за счет Москвы. Премьер Великобритании Кир Стармер объявил о новом пакете военной помощи Украине, который профинансируют за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

Британия направит 350 британских современных ракет ПВО для наземного запуска, используя 70 млн фунтов стерлингов замороженных российских активов. «Этот шаг знаменует собой первый случай, когда Великобритания использует средства, связанные с Россией, для прямого финансирования вооружения для Киева», — подчеркнули журналисты The Guardian. Ракеты будут применяться с помощью британских систем Raven. Пять таких передают в Украину, что увеличит общее количество ПВО, которые были предоставлены Лондоном Киеву, до 13.

● Дания будет вместе с Украиной производить БпЛА. Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство, рассказал президент Владимир Зеленский. В 2025-м Копенгаген выделит 1,2 млрд евро для украинского производства дронов дальнего радиуса действия.

● Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, которые имеют радиус действия более 1 тыс. км, сообщил Spiegel. По данным источников издания, немецкое правительство профинансирует производство украинских боевых беспилотников «трехзначной миллионной суммой».

● Обострение на востоке. Россия усиливает наступление на Покровском направлении (к северо-западу от оккупированного Донецка). Сейчас идут тяжелые бои, Силы обороны сдерживают врага, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Хортица.

На Покровском направлении российские войска активизировали наступление в районах Русиного Яра, Полтавки, Попового Яра, Разино, Владимировки, Елизаветовки и Малиновки.

● В ночь на 25 июня российские города Таганрог и Казань атаковали беспилотники. Были слышны взрывы и работа ПВО. Целью в Таганроге могло быть предприятие Атлант Аэро, которое занимается производством летательных аппаратов.

И напоследок:

● Шмыгаля не будут трогать? Юлия Палийчук, пресс-секретарь фракции Слуга народа (СН), заверила, что информация о внеплановом заседании ВР для рассмотрения вопроса о ротации премьера Дениса Шмыгаля не соответствует действительности.

Накануне народный депутат Алексей Гончаренко написал, что его коллегам из фракции СН сказали «готовиться к внеочередной сессии Рады 7−8 июля», где планируется замена Шмыгаля.

И еще:

● Город обороны. Народные депутаты подали на регистрацию пакет законопроектов о Defence City — правовой режим для государственной поддержки предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Законопроекты предусматривают следующие налоговые льготы для резидентов Defence City до 1 января 2036 года: освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования; освобождение от земельного налога; освобождение от налога на недвижимость; освобождение от экологического налога. Кроме того, сохраняются все действующие налоговые преференции для предприятий ОПК (льготы по НДС, ускоренная амортизация, льготы для работников на релоцированных предприятиях и т. д. ). «Предприятия из Перечня [резидентов] также получат: упрощение таможенных процедур; упрощенный экспортный контроль для военных технологий; дополнительные гарантии защиты в рамках уголовного процесса; поддержку в релокации предприятий; возможность установления НБУ особенностей валютного надзора и валютных операций», — написал один из авторов законопроекта Даниил Гетманцев, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

● Кабмин предлагает Раде увеличить расходы государственного бюджета 2025 года на 449 млрд грн, из них 412 млрд грн пойдет на безопасность и оборону. При этом доходы госбюджета в январе 2025 года составили 282,8 млрд грн, в том числе по общему фонду — 128,2 млрд грн, что соответственно на 83,4% и 10,5% больше, чем в январе 2024 года.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.