То, что Путин для Трампа — друг, мы и так особо не сомневались. Но этот его пост, как мне кажется, говорит о другом.

После разгрома на промежуточных выборах Трампу очень горько и грустно. От него отвернулся весь истеблишмент, даже собственный вице-президент Вэнс пишет посты о том, что политика Белого дома последних лет была ошибочной.

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Доноры и спонсоры республиканцев начинают роиться вокруг Рубио, полностью забыв о Трампе. Сам Рубио явно тяготится обществом начальника.

Демократы обещают устроить ему в Конгрессе экзекуцию, и публикуют письма Эпштейна и Максвелл, где сказано, что «Трамп, конечно же, про девочек все знал». На CBS выходит расследование о том, что Эпштейна в тюрьме, скорее всего, убили (а это было как раз на первом сроке Трампа).

Единственный свет в окошке для Трампа — это Путин

Короче, соратники его бросили, пресса откровенно глумится и без остановки поливает его дерьмом, а оппоненты готовятся пустить на колбасу.

Единственный свет в окошке для Трампа — это Путин, который никогда его не осуждал, не критиковал и всегда в него верил — даже когда Трампа при Байдене чуть не посадили.

Этим постом президент США шлет Москве воздушный поцелуй и, одновременно, показывает средний палец Вашингтону. В общем, мотивация поступка Трампа понятна: он всех троллит от горькой обиды.

Вот чего он не понимает, так это того, что он оказался в нынешней ситуации ровно потому, что у него такие друзья как Путин, Биби, Орбан и Эрдоган. Спутался с компанией хулиганов — получи результат: экономика США в кризисе, фондовый рынок рушится, война Ирану проиграна, цены растут, сограждане его дружно ненавидят и считают дни до его ухода.

И даже его голубую мечту — огромный бальный зал у Белого дома — достроить явно не дадут и демонтируют сразу после его отставки.

Еще раз: если бы Трамп не занимался ерундой и дружил с Германией, Австралией, Канадой, как полагается президенту США, то все у него было бы хорошо. Но нет, решил показать свою уникальность. Показал. Теперь придется за это платить.

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Текст публикуется с разрешения автора