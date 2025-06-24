Когда безумие становится стратегией. Что пора сделать Трампу

У президента Трампа есть шанс создать лучшую за последние десятилетия возможность стабилизировать Ближний Восток — если он, конечно, справится с этой задачей

За ударами и контрударами в нынешней израильско-иранской войне стоит столкновение двух стратегических доктрин, одна из которых вдохновляет Иран, а другая — Израиль, и обе они глубоко ошибочны. У президента Трампа есть шанс исправить обе эти доктрины и создать лучшую за последние десятилетия возможность стабилизировать Ближний Восток — если он, конечно, справится с этой задачей.