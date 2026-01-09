Понимает ли Киев, что Америка сожгла старые правила?

В Киеве сейчас слышна либо паника, либо увлечение силой США. Но как у поляка, наблюдающего за этим со стороны, у меня более тревожное мнение

Протираю глаза, читая ленту новостей CNN. Это не научная фантастика. Это январь 2026 года.

За последние 48 часов Америка Трампа перевернула шахматную доску.

Сначала: военное устранение президента Венесуэлы ради нефти.

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Затем: официальная угроза Дании (союзнику!) силовым захватом Гренландии.

И 8 января — контрольный выстрел: Белый дом объявил о выходе США из 66 международных организаций. Трамп одним росчерком пера вычеркнул Америку из глобальных соглашений, которые строились десятилетиями.

Мир дипломатии, ООН и «глубокого беспокойства» умер. Его заменила чистая, грубая сила и полный отказ от правил.

В Киеве сейчас слышна либо паника, либо увлечение силой США. Но как поляк, наблюдающий за этим со стороны, я имею другое мнение. Более тревожное.

Профессионалы в шоке

Представьте себе покерный стол. За ним сидят четверо игроков: Китай, Россия, Европа и США.

Трое из них — это «профессионалы». Они считают вероятности, знают психологию, понимают, когда лучше спасаться, а когда атаковать системно. Они предсказуемы в своем холодном расчете.

И есть этот четвертый. США. Богатый любитель с чемоданом денег и золотыми часами.

Что делает Любитель?

Он играет эмоционально. Бросает на стол абсурдные ставки (Венесуэла, Гренландия). Идет ва-банк, даже когда на руках нет карты. А когда правила ему не нравятся — он просто выходит из 66 организаций, которые эти правила писали.

Что происходит вначале? Профессионалы в шоке. Они пасуют. Любитель сгребает банк за банком, потому что никто не хочет рисковать столкновением с безумцем. Венесуэла упала, российские танкеры захвачены, Путин временно молчит. Это выглядит как триумф.

Но каждый, кто играл в карты, знает, чем это заканчивается.

В перспективе целого вечера профессионалы начинают читать игру любителя. Они начинают играть системно. Ждут его ошибки. И любитель, опьяненный от первых быстрых побед, в конце концов проигрывает все.

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Для Украины из этого следует жестокий урок:

Мы не можем позволить ввести себя в заблуждение этим «блицкригом». То, что Трамп сегодня выигрывает «на наглости», ломая все международные институты, не означает, что он выиграет эту войну в долгосрочной перспективе.

Если мы поставим все на одного игрока — этого непредсказуемого любителя — мы рискуем превратиться в фишку, которую он бросит на стол в самый неподходящий момент, лишь бы отыграться за предыдущую неудачу.

Мы должны быть циничными. Пользоваться силой США, пока они выигрывают, но держаться близко к тем, кто играет системно (Европа). И прежде всего — мы должны быть для них всех тузом в рукаве. У нас есть литий, титан и армия, без которой Европа беззащитна. Это наши реальные карты.

Пора перестать просить и начать торговать. Потому что в этом новом казино, которое построил Трамп, сантименты — это кратчайший путь к банкротству.

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Текст публикуется с разрешения автора