Трамп идет Сегодня, 07:13 658 Цей матеріал також доступний українською

В США фактически началась президентская гонка. На этот раз все будет куда интереснее — страна может погрузиться в поствыборный хаос

Президент США Дональд Трамп 18 июня провел в городе Орландо (штат Флорида) яркий многочасовой митинг, на котором объявил 20 тысячам ликующих сторонников о своем выдвижении на второй президентский срок.

У лидеров оппозиционной Демократической партии эта новость вызвала кривую усмешку: всего за неделю до этого, 10 июня, газета The New York Times написала, что, по данным закрытых опросов общественного мнения, Трамп проигрывает президентские выборы почти всем кандидатам от демократов в 15 из 17 ключевых штатов.

Истеричная реакция на статью самого президента, заявившего, что такие опросы не проводились, а если и проводились, то он у всех выигрывает, лишь подтвердила всеобщие подозрения. Электоральные дела у нынешнего хозяина Белого дома, видимо, идут совсем неважно.

Впрочем, полностью сбрасывать его со счетов было бы огромной ошибкой. Я смог сам в этом убедиться, прокатившись в начале июня по Пенсильвании, Огайо и Западной Вирджинии — штатам так называемого Ржавого пояса, традиционно играющим огромную роль в формировании итогов президентских выборов.

Поражение Трампа будут считать результатом махинаций

Не нужно быть выдающимся экспертом, чтобы увидеть многочисленные признаки бурного экономического роста в недавно депрессивных регионах «американского Донбасса».

Взять, например, Кливленд (Огайо) — квинт­эссенцию захолустного американского промышленного города средних размеров (его, наверное, можно сравнить с Мариуполем). Там повсюду идет стройка, на месте ржавых заводов растут модные лофты и концертные залы, ремонтируются дороги и мосты, от объявлений о продаже недвижимости и найме на работу просто рябит в глазах.

Зарплаты быстро растут, а простые местные жители почти в один голос хвалят за все это не себя, а Дональда Трампа и его мудрую экономическую политику. По их мнению, именно президент придал импульс развитию региона, на который все уже давно махнули рукой.

Примерно такие же настроения царят и в прочих городах Ржавого пояса — от восточных взгорий Аппалачей до западных склонов Скалистых гор жители США славят действующего президента. И никакие рассказы демократов о его недостойном поведении или даже работе на Кремль не могут поколебать поддержку Трампа среди жителей «коренной» Америки. Результаты его работы они оценивают по своим кошелькам, и пока их почти все устраивает. Кроме демократов.

Жители американского Среднего Запада — исключительно добрые и приятные люди. Но сейчас даже они начинают дымиться от злости, когда речь заходит о либеральной элите и ее непрекращающемся джихаде против Трампа. По мнению искренних сторонников президента, леваки готовы пойти на любую низость и подлость, лишь бы только помешать ему переизбраться в 2020 году.

И убежденность эта имеет под собой некоторое основание. В 2016 году верхушка Демократической партии изо всех сих мухлевала на праймериз в пользу своего кандидата — Хиллари Клинтон, стараясь утопить ее соперника — Берни Сандерса. И добилась успеха.

Эта и подобные ей истории стали причиной того, что среди простых сторонников Трампа массовое распространение получили теории заговора и организации «борцов за правду». Самые известные — QAnon, Proud Boys и любители безумного шоу Алекса Джонса. Это фанатики, верующие в непогрешимость Трампа и готовые стоять за его победу с оружием в руках. На вышеупомянутом митинге в Орландо их было очень много, что напрягало даже обычных функционеров Республиканской партии.

Общее настроение всей этой публики можно описать так: они не примут никакого другого результата, кроме победы Трампа. Его поражение они будут считать следствием махинаций со стороны либеральной элиты, а потому любой другой президент в их глазах будет узурпатором.

Что делать в данной ситуации, прямо написано в Декларации независимости США: «…свержение такого правительства […] становится правом и обязанностью народа». Оружие, кстати, есть почти у всех сторонников Дональда Трампа.

Представители той самой либеральной элиты, с которыми они собираются воевать, уже в Вашингтоне и Нью-Йорке рассказали мне, что очень боятся подобного исхода выборов.

По их мнению, у Трампа нет шансов победить в честной борьбе, поэтому он будет создавать поствыборный хаос в целых округах и плохо управляемых штатах вроде Флориды. Это ему нужно, чтобы посеять сомнение в итогах выборов и под давлением вооруженной общественности передать определение победителя выборов в Верховный суд, где у Трампа лояльное большинство.

Как считают демократы, власть переизбранного таким способом Трампа могут не признать ультралиберальные Калифорния и Орегон. Что последует за этим, предсказать невозможно.

В любом случае многие считают, что время после дня выборов президента США в 2020 году может оказаться ничуть не менее интересным, чем уже начавшаяся предвыборная кампания.

Колонка опубликована в журнале НВ за 26 июня 2019 года. Републикация полной версии запрещена.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени