Итоги саммита НАТО для Украины

Состоялся «сокращенный» саммит НАТО в Гааге. «Сокращенным» (по программе и итоговому документу) он стал благодаря подстраиванию под Трампа после проблем, которые проявились на саммите «Большой семерки» в Канаде и вообще в связи с усилением противоречий внутри НАТО между США и европейскими странами.

Подводя итоги этого саммита, особое внимание обращу на эмоциональную составляющую оценок встречи в Гааге. Вокруг саммитов НАТО во время нынешней полномасштабной войны с Россией эмоций у нас очень много. Особенно это проявилось два года назад в Вильнюсе. Но тогда и в прошлом году у нас были скорее завышенные и не совсем реалистичные ожидания относительно возможного приглашения к членству в НАТО. А вот сейчас была прямо противоположная ситуация.

Относительно саммита НАТО в Гааге были большие опасения, причем по разным поводам: что саммит может провалиться и не удастся принять ни одного решения, а это будет признаком кризиса НАТО; что Трамп может проигнорировать этот саммит, или внезапно покинуть его (как он это сделал на саммите G-7); что Трамп снова не встретится с президентом Зеленским, и это будет выглядеть как сознательное игнорирование и признак охлаждения американо-украинских отношений; что Трамп и Зеленский могут снова рассориться, и это негативно повлияет на ход и результаты саммита НАТО; что Украину вообще не вспомнят в решениях саммита и мы окажемся в серой зоне функционального интереса НАТО, и тому подобное.

С Трампом надо работать регулярно, как напрямую, так и через партнеров

И вот, главные события саммита, а также встреча Трампа и Зеленского, состоялись. Думаю, что многие в Украине, и наша делегация в Гааге выдохнули с определенным облегчением. Разнообразные опасения не подтвердились, скандалов и конфликтов не произошло. Более того, итоговый документ саммита нас вполне удовлетворяет. Встреча Трампа и Зеленского наконец состоялась и прошла достаточно доброжелательно. Такой вывод в частности можно сделать по заявлениям самого Трампа. А эмоция Трампа во многих ситуациях это главный индикатор состояния дел. Кстати, хорошее настроение Трампа, и королевской антураж вокруг Трампа (в том числе в прямом смысле — ужин, ночевка и завтрак в королевском дворце), все это также существенно способствовало положительным итогам саммита в Гааге.

Поэтому в эмоциональных оценках саммита в Гааге доминирует определенный оптимизм. Но он должен быть сдержанным. И точно не стоит впадать в эйфорию. Большими усилиями генсека НАТО Марка Рютте удалось избежать потенциальных проблем как в отношениях НАТО с Трампом, так и в согласовании решений саммита. Но риски и кризисные тенденции в НАТО остаются актуальными. Борьба за выживание НАТО и восстановление его политической и военной способности только начинается. То же касается и взаимодействия между НАТО и Украиной. Очень хорошо, и это большой успех наших друзей в НАТО и украинской дипломатии, что в итоговом документе саммита НАТО зафиксировано, что «союзники подтверждают неизменность своих суверенных обязательств оказывать поддержку Украине, безопасность которой является вкладом в нашу безопасность, и с этой целью будут включать свои прямые пожертвования на оборону Украины и взносы в ее оборонную промышленность в подсчет собственных расходов на оборону». По сути это означает, что де-факто мы в НАТО, а вот решение вопроса де-юре откладывается как минимум на время президентства Трампа, и в значительной степени будет зависеть от условий завершения российско-украинской войны.

Еще более сдержанным должно быть восприятие встречи Трампа и Зеленского, и ее последствий. Эта встреча была крайне необходимой для того, чтобы донести до Трампа украинскую позицию относительно ситуации на фронте и в переговорном процессе, нашу потребность в американском оружии, особенно в системах ПВО. Похоже, что в значительной степени это удалось. И это уже является весомым результатом, учитывая сложности коммуникации с Трампом. Но не стоит думать, что после этой встречи сразу изменится отношение Президента США к Путину, к Украине, что он возобновит поставки Украине оружия, и усилит давление на Россию.

Ответы Трампа на его пресс-конференции после завершения саммита НАТО в Гааге показали неуверенность и неопределенность президента США по ключевым вопросам — что надо сделать для прекращения войны между Россией и Украиной? Будут ли возобновлены поставки оружия для Украины? Хотя эту неопределенность я бы все-таки назвал относительно положительной для Украины, по контексту и тональности высказываний Трампа. Все же есть шансы на определенные позитивные решения. Когда у Трампа проявляется негативная неопределенность, он тоже не знает, что делать, или меняет свои мысли и решения, но при этом происходит взрыв раздражения и негативных эмоций. Однако настроения Трампа такие же переменчивые, как погода в Новой Англии, и на них нельзя полагаться. Поэтому с Трампом надо работать регулярно, как напрямую, так и через наших партнеров.

