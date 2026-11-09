Трамп, Путин и закулисные договорняки

Последний разговор с канцлером Мерцем еще больше убеждает в том, что Белый дом заигрался в бизнес-сделки. Допустить Россию на энергетический рынок ЕС? Снять санкции с теневого флота? Заставить Украину расплатиться с Путиным территориями? Вывести базы США из стран, граничащих с Россией? Отложить вступление Украины в НАТО еще на 30 лет?

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Где, скажите, во всех этих предложениях, адресованных Мерцу, хоть капля логики, справедливости и стратегического интереса США? Есть лишь одно — желание получить денежные (в прямом смысле слова) и имиджевые дивиденды, пользуясь исключительным правом силы.

И вместо того, чтобы развеять подозрения в том, что Трамп теперь откровенно играет на руку Путину, он лишь усилил это ощущение. Все эти закулисные договоренности однозначно выгодны Москве и лично Трампу, но совершенно неприемлемы для нас и для Европы. Ведь, укрепляя позиции Путина, он посылает Москве мощный сигнал: действуйте еще жестче и забирайте то, что считаете своим. Накажите их всех — этих недоговороспособных европейцев, накажите Украину, ставшую причиной неудач Трампа, накажите всех, кто мешает заключению крупных бизнес-сделок.

Накажите всех тех, кто препятствует крупным бизнес-сделкам

Трамп явно спешит спасти обещанные ему Дмитриевым бизнес-сделки, и единственным вариантом для себя видит продолжение давления — причем уже не только и не столько на Зеленского и Украину, сколько глобально, на Европу.

Ведь что такое Европа для Трампа, если она не сулит миллиардов, а постоянно скалит зубы? И эту логику Трамп уже даже не скрывает. Этот геополитический эксгибиционизм очевиден всем. Как и то, что выборы в Конгресс еще больше раздули его эго — и Трамп уже даже не стесняется вести себя не как партнер демократических стран, а как авторитарный гопник, действующий исключительно в интересах собственной семьи.

Теперь понятно, откуда взялось это ощущение коррумпированности американских элит, вышедшее на первые строчки социологических опросов. Страна, которая столетие «продавала» себя как колыбель демократии, всего за 23 месяца резко сместилась в сторону авторитаризма. Специфического, американского, но все же авторитаризма. Ситуации, когда все ветви власти просто стали заложниками настроения одного человека. Ведь единоличная власть (и мы знаем это по собственному опыту) порождает чувство вседозволенности. Так называемое «глубинное государство» (deep state) — профессиональная бюрократия, среднее звено госуправления, люди, обеспечивавшие преемственность государственной политики независимо от смены президентов, — в свое время служили одним из предохранителей против политических перекосов. Однако в последние месяцы — с начала 2025 года — их голос попросту умолк.

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И сейчас Трамп стоит на распутье. Ведь даже заключив какую-либо сделку по России, он не будет выглядеть более убедительно. Напротив, давление на Украину станет полем битвы уже в ходе президентской гонки, которая, напомню, стартует в США в январе-феврале. И вряд ли американский избиратель простит Трампу то, как он вывел Путина на мировую арену, — ведь общественное мнение решительно выступает против заигрывания с Россией.

На моей памяти Белый дом еще никогда так фанатично не стрелял себе в ногу. И, к сожалению, это еще не конец этой истории.

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Текст опубликован с разрешения автора