Когда Трамп отвергнет сотрудничество с Путиным

Удалось заморочить голову «глубинному народу», поставить на колени «глубинные элиты», подчинить «глубинное государство», а главное — превратить власть в средство личного обогащения.

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Именно поэтому Трамп так отчаянно завидует Путину — не как президент президенту, а как барыга — вору. И именно поэтому не оставляет надежды заключить «сделку» и вместе поживиться за счет соседних фраеров и лохов. И именно поэтому раз за разом выручает друга Володю — не из геополитических соображений, а в силу классовой близости.

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И хочет превратить Белый дом даже не в Кремль, а в дворец в Геленджике.

Однако эта близость — мнимая, ведь циничный застройщик и кладбищенский мошенник-гольфист никогда не станут ровней «смотрящему» на «красной зоне», у которого руки по самые плечи в крови. Так что никакого реального «разбора» не будет. Не по понятиям.

Однако эта близость — мнимая

А когда барыга погрязнет во внутренних проблемах, когда дружба с вором начнет приносить гораздо больше проблем, чем выгоды, тогда его восторг — не то чтобы пройдет, но уступит место расчету.

Это уже видно сегодня, когда попытка провернуть «дизельную сделку» обернулась резким падением рейтинга даже среди республиканцев. Этот делец еще какое-то время будет пребывать в плену иллюзий, еще может успеть затеять очередную войну или предать Украину, но всё это его не спасет.

После 3 января Трамп будет больше озабочен сохранением награбленного, чем грабежом нового. И если обе палаты будут настроены против него, он отбросит сотрудничество с Путиным как слишком токсичный актив. Дружба дружбой, а табачок — врозь.

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Это не улучшит немедленно положение Украины, но хотя бы перестанет постоянно его ухудшать.

А на то, что человечество после этого перестанет голосовать за популистов, я особо не надеюсь.

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