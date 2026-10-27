Ловушка новой Ялты для Трампа. Что для Украины готовят в Шэньчжене

У Трампа все еще есть выбор, ведь он уже не раз демонстрировал способность резко менять курс в отношении Украины и России

Быть может, память о сенаторе Линдси Грэме, скончавшемся в июле на семьдесят первом году жизни, поможет совершить то, чего не смог добиться живой Грэм: убедит Дональда Трампа в том, что путь к статусу великого президента США лежит через отпор реваншистским амбициям Владимира Путина — как в Украине, так и за ее пределами.

Реклама:

Покойный сенатор четко понимал простую истину, которая то ускользает от внимания нынешнего хозяина Белого дома, то вновь проясняется для него: суверенная, защищенная и демократическая Украина, интегрированная в западные институты, стала бы грандиозным геополитическим триумфом Америки, вполне заслуживающим Нобелевской премии мира. В противном же случае, предав Украину на милость России, США обрекают себя на последствия, которые будут ощущаться еще целым поколением — в какие бы формулировки не упаковывали это решение и как бы ни пытались его оправдать.