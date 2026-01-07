Каково сегодня самое дешевое и эффективное оружие против российского и американского цинизма

События в западном полушарии Венесуэла) обнажают новую геополитическую реальность. Сверхдержава, до сих пор позиционировавшая себя как «мировой полицейский», входит в фазу упадка. Это напоминает падение Рима или стагнацию России до 2014 года. Вместо того, чтобы строить здоровую экономику, империя прибегает к «экономическому каннибализму» — выкачиванию ресурсов нефти) и завоеваний, чтобы прикрыть внутренние проблемы и аферы.

Реклама

Механизм тождественен аннексии Крыма: власть нуждается в быстром военном успехе, чтобы вернуться в столицу в славе «Цезаря» и поднять рейтинги. Это сигнал, что содержательные аргументы и международное право перестали действовать — весит только голая сила.

Это порождает смертельную угрозу: прецедент. Если одна сверхдержава может силой определять сферы влияния в собственном дворе, она тем самым дает «молчаливое согласие» другим игрокам России, Китаю) на идентичные действия в их регионах Украина, Тайвань).

США — это генератор риска, а не гарант безопасности

Союзник из-за океана становится непредсказуемым. Его решения являются трансакционными, продиктованными внутренней борьбой за власть, а не стабильностью альянсов. Опираться в вопросе национальной безопасности исключительно на гарантии Вашингтона является стратегической ошибкой. Сегодня эти гарантии могут быть «проданы» в рамках концерта государств и нового распределения сфер влияния. Украина должна срочно построить альтернативную, европейскую архитектуру безопасности.

Украина не выживет как одинокая крепость

Рекомендации для Киева:

1. Создание «Коалиции желающих» в Европе как страховой полис

В условиях шаткости США единственным спасением является тесный региональный союз (Париж, Берлин, Варшава, Лондон, Скандинавия). Именно Европа — в силу географической близости — жизненно заинтересована в стабильности на Востоке, в отличие от США, для которых Украина может быть лишь разменной монетой.

2. «Социальный фактор» как фундамент безопасности

Подписи политиков на договорах ничего не стоят, если за ними не стоят общества. В европейских демократиях политики являются заложниками настроений избирателей.

Реклама:

Вывод: Украина должна «дать себя полюбить» рядовым гражданам Европы. Это не вопрос вежливости, а жесткой безопасности. Если общества Польши, Германии или Франции почувствуют усталость или неприязнь, эти правительства потеряют мандат на финансирование и вооружение Украины.

3. Нейтрализация горючего для национализмов

Агрессивная риторика, исторические споры или претенциозность со стороны Киева — это политическое топливо для крайних и националистических партий в Европе (например, в Польше).

Угроза: Если такие силы придут к власти, даже самые перспективные соглашения (как те из Парижа) полетят в помойку.

Действие: Необходимо немедленно снизить градус споров. Нужна дипломатия жестов и благодарности. Любой рост негативных общественных эмоций в отношении Украины приближает победу пророссийских или изоляционистских сил в Европе, что для Киева означает приговор.

В эру возвращения к имперскому «Римскому праву», где сверхдержавы пожирают более слабых ради внутренней выгоды, Украина не выживет как одинокая крепость. Она должна стать органической частью европейской общественной ткани. «Полюбить друг друга» с соседями — это сегодня самое дешевое и эффективное оружие против российского и американского цинизма

Оригинал

Текст публикуется с разрешения автора