Администрация Трампа только что «сломала» руководство Венесуэлы, так что теперь вся ответственность за дальнейшие события лежит на США

Пока еще невозможно с уверенностью сказать, что ждет Венесуэлу после того, как администрация Трампа вывезла президента Николаса Мадуро в США. Однако история аналогичных интервенций США в других регионах дает более чем достаточно оснований для серьезных сомнений и вопросов.

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19 марта 2011 года коалиция под руководством НАТО начала военное вмешательство — исключительно с применением воздушной мощи — в гражданскую войну в Ливии, что в конечном итоге привело к свержению правительства Муаммара Каддафи, а затем, в октябре того же года, к его убийству силами оппозиции.

29 марта 2011 года я написал колонку, которая заканчивалась словами: «Господи, пожалуйста, пусть президенту Обаме привезет». Суть этого текста заключалась в том, что Барак Обама только что содействовал свержению ливийского лидера, но при этом у нас не было наземных сил, чтобы дальше влиять на ситуацию.