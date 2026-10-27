Что Христя Фриланд написала о президенте США в книге

Христя Фриланд, бывшая вице-премьер и министр с многолетним опытом работы в правительстве Канады, написала новую книгу под названием Ненадежный парень (Unreliable Boyfriend). Совсем свежая — вышла в октябре

Я, конечно, не имела возможности ее прочитать, но многие западные коллеги сделали ее анализ, обзоры и цитаты, поэтому можно составить определенное представление.

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В общем, книга биографическая, но там есть взгляд изнутри на многие события, касающиеся нас. Кроме историй о работе с Трюдо, в книге много о Трампе (считали, что он упомянут 450 раз — вдвое больше, чем Трюдо).

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Если знать, что президент США называл Христю Фриланд «токсичной», и там есть своя история взаимоотношений, то ничего удивительного.

Метафору «ненадежного парня», что и в названии, Фриланд употребляет именно к Соединенным Штатам времен Трампа.

Несколько цитат:

— «Дядя Сэм хочет, чтобы его любили — и чтобы его боялись. А иногда ты ему просто не слишком интересна.

Трамп на саммите G7 бросил конфетами в Ангелу Меркель

— «Трамп был в восторге, когда генеральный секретарь НАТО назвал его папочкой. Он стремится к одобрению со стороны тех, кого считает другими „папочками“ мирового масштаба — Си Цзиньпина, Путина, а иногда и Ким Чен Ина».

— «Все мы — его гарем; или, если искать более меткую, чисто американскую метафору — его „сожены“. Он хочет нашего обожествления — и нашей полной капитуляции».

Также она пишет, что «в Вашингтоне времен Трампа возможности для коррупции — огромные, откровенные и неисчерпаемые», а его команда «ведет себя дерзко и грубо, демонстрируя агрессию даже за закрытыми дверями».

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«Президент Трамп — это хрестоматийный хулиган, — пишет Христя Фриланд. — Для него слабость — это провокация. Но когда он сталкивается с силой, то находит способ договориться.

Впрочем, она считает, что за демократию следует бороться.

В процессе своего поиска я встретила также разговор с Христей Фриланд в подкасте Эзры Кляйна (The Ezra Klein Show).

И там она вспоминает эпизод (состоявшийся в ее присутствии), как Трамп на саммите G7 бросил конфетами в Ангелу Меркель — когда другие члены «семерки» пытались его убедить подписать документ об основывающемся на правилах международном порядке (причем сам документ Фриланд называет «максимально мягким и беззубым»).

«Они так и не смогли добиться согласия от Трампа. Ему очень не нравилось, что он был единственным, кто выступал против остальной группы».

Далее Фриланд хвалит Меркель, говоря, что она хорошо справилась с ним: «Ее подход, сформированный, по-моему, многолетним опытом общения с Владимиром Путиным, который позволял себе обиды и унижения, пытаясь выбить ее из колеи. Он знал, что она боится собак, потому иногда приводил собаку на встречи. Поэтому она, можно сказать, привыкла […] иметь дело с людьми, которые ведут себя как агрессоры.

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И ее подход […] заключался в том, чтобы быть, как говорят французы, «корректной». То есть сохранять холодную сдержанность и покой, не заискивать, не пытаться обрести благосклонность и не вступать в конфронтацию, а действовать четко, рационально и «последовательно».

А дальше самое интересное: Эзра Кляйн спрашивает Христю Фриланд, что она думает о других лидерах, которые хотят льстить ему самым неприкрытым способом. И Фриланд говорит, что те, кто так поступают, недооценивают Трампа: «Многие лидеры считают, что Трамп глупее их, и поэтому думают: «Ну, я просто попробую его задобрить. Буду откровенно льстить ему, может быть, даже соглашусь на кое-что из того, чего он хочет — но только на бумаге. Это не будет по-настоящему, так что все будет хорошо. Не думаю, что это верный подход».

Она считает, что более эффективным во взаимодействии с этим президентом США хладнокровие и спокойствие: «я не буду пред вами пресмыкаться, не позволю себя запугать, но и не буду нагнетать эмоции».

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К чему я, собственно.

Политические науки стали такими междисциплинарными. Густо замешаны в исследованиях сознательного и бессознательного.

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Текст опубликован с разрешения автора