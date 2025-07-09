Китай, Путин и плохая идея Трампа. Что скрывает президент США

Полную версию интервью NV с Джоном Хербстом читайте здесь

Трамп заявил, что не хочет быть слишком втянутым в российско-украинскую войну, назвав ее «войной Байдена». Я считаю, что такие заявления отражают определенный инстинкт Трампа. Он не является полезным для сильной американской политики и не является полезным для обороны Украины от масштабной российской агрессии.

У Трампа с самого начала его президентства в январе 2017 года был своеобразный подход, даже симпатия к Путину. Это не помешало ему время от времени делать шаги, которые Путину не нравились. Мы увидели хороший пример таких шагов — на саммите НАТО в Гааге. Но Трампу, кажется, эти действия даются нелегко и некомфортно. Поэтому надо рассматривать все в этом контексте.

В то же время Трамп вынужден обстоятельствами признать, что именно Путин является проблемой, именно из-за него продолжается эта война. Но он продолжает обвинять Байдена, потому что это позволяет ему избегать действий. Однако это не означает, что в конце концов он сможет избежать ответственности.

Итак, я думаю, что так и следует смотреть на это. Я не в восторге от его слов, но меня порадовало, что 3 июля он признал, что разговор с Путиным ни к чему не привел и что Путин остается проблемой, которая стоит за этой затянувшейся войной.

Это снова демонстрирует нежелание Трампа давить на Кремль

Трамп заявил, что его фраза о том, что он завершит войну между Украиной и Россией за 24 часа, была сарказмом.