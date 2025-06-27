Павел Климкин

Павел Климкин

Экс-министр иностранных дел Украины, сооснователь Центра национальной стойкости и развития

Теперь Трамп позвонит Путину. В чем кроется опасность для Украины

27 июня, 22:40
NV Премиум
Встреча Трампа с Зеленским, по крайней мере, визуально прошла в теплой тональности (Фото: REUTERS)

Трамп сказал, что тепло поговорил с Зеленским, а теперь позвонит Путину. Именно это и является знаком того, что он ищет компромисса

Я не разделяю мнение, что саммит НАТО в Гааге был успешным. Знаете, как бывает в природе — шторм на поверхности океана, а вода внизу стоит, т у нас все наоборот. У нас шторм где-то в глубине, а на поверхности все более-менее окей. Что мне очень нравится из этого саммита, это красивая политическая история. НАТО лидерам удалось провести один день вместе, сказать много довольно логичных и умных вещей, и нигде не поссориться. В этом смысле есть однозначно позитив.

Почему 3,5% непосредственно на оборонные расходы и еще 1,5% на устойчивость, инфраструктуру и так далее — звучит красиво, но здесь ящик Пандоры откроется очень быстро. Потому что договорились на бумаге, но, на самом деле, это никто не собирается выполнять. Но на самом деле еще хуже. Выполнять — это одно. А второе — что такое 5%? Что в них должно засчитываться? Боюсь, что и здесь начнутся манипуляции, откладывания, задержки и еще много-много разных вещей в последующие годы. А 1,5% считается, что это расходы на устойчивость, инфраструктуру, гибридные вызовы и все-все-все. А туда что зачислять? Единственное, что мне очень нравится из этой, так называемой, бухгалтерии, это то, что поставки оружия нам, будет точно засчитываться и вся помощь, которая поддерживает украинский сектор безопасности, тоже будет засчитываться или в 3,5%, или хотя бы в 1,5%.

Среди результатов саммита НАТО, мне больше всего понравилось как украинцу и европейцу,

Теги:   Павел Климкин Саммит НАТО в Гааге переговоры в Стамбуле Владимир Путин Марк Рютте Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина-НАТО

Поделиться:
