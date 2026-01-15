Притча о безумном коллекционере. Чего на самом деле хочет Трамп

Дания — один из самых надежных союзников США. Американская военная база США в Гренландии была символом этой дружбы. Пока не пришел одержимый коллекционер

Мальчик рос в счастливом районе, окруженный добрыми друзьями. Люди делились всем, чем могли, и заботились друг о друге. Когда соседу требовалась помощь по хозяйству, остальные всегда приходили ему на выручку. Если кому-то нужно было одолжить инструмент, ему никогда не отказывали. Иного мира мальчик не знал.

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Он с удовольствием здоровался с почтальоном и проявлял интерес к почтовым маркам. Один из его соседей, подросток, пригласил его посмотреть на свою коллекцию. Мальчик был в восторге. «Вот, — сказал подросток, протягивая мальчику альбом, — возьми и пользуйся, сколько хочешь». И мальчик забрал альбом домой. Он хранил его годами, десятилетиями. Когда оба выросли и стали мужчинами, позаимствованная коллекция марок стала символом их дружбы.

Однако с возрастом интерес мальчика к маркам перерос в одержимость.