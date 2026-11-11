Нужна победа

После потрясающего поражения республиканской партии на промежуточных выборах, ставшей также личным поражением Дональда Трампа, мир с интересом наблюдает за поведением американского президента, стремясь узнать, как он будет реагировать на это чрезвычайно болезненное событие.

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Первые его действия были вполне ожидаемыми: он пытался отстраниться от поражения, рассказывая журналистам о преимуществах построенного им бального зала, переводил ответственность на других, обвиняя республиканцев в том, что они не смогли завоевать такую же любовь избирателей, которую те подарили ему, или даже намека на фальсификации.

На самом деле поведение американского президента достаточно предсказуемо и может быть хорошо объяснено одной известной в когнитивной науке теорией. Сталкиваясь с фактами, противоречащими его представлениям о себе, человек прибегает к ряду защитных механизмов, помогающих ему преодолеть вызванный такими противоречиями дискомфорт.

Есть еще один механизм, к которому Трамп может прибегнуть

Во-первых, она может изменить своё представление о себе. В случае с Трампом это означало бы пересмотреть представление о собственной «крутости». Однако это, пожалуй, последнее, чего можно было от него ожидать. Поэтому он сразу же перешёл ко второму механизму — интерпретации неприятного события таким образом, чтобы оно не затрагивало его представление о себе как о величайшем лидере величайшей страны. Для этого он сначала пытался игнорировать неприятную реальность, а впоследствии начал трактовать её как следствие неудачных действий самих республиканцев или же действий недоброжелателей, которые сфальсифицировали результаты выборов.

В то же время есть еще один механизм, к которому Дональд Трамп может прибегнуть в этой ситуации. Потерпев неудачу в одном деле, человек может попытаться компенсировать его, подчеркнув свои сильные стороны в других сферах. Поскольку Трамп убежден, что является мастером заключать соглашения, мирное соглашение, достигнутое при его содействии, могло бы стать превосходной компенсацией поражения на выборах. Это, опять же, типичный способ, которым люди избавляются от возникающего дискомфорта, когда определенные факты противоречат их положительным представлениям о себе.

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Собственно, здесь Трампу могут пригодиться трехсторонние переговоры, которые начались в Абу-Даби. Трамп уже анонсировал «большое и прекрасное соглашение о завершении войны в Украине, и, возможно, есть нечто, что действительно дает ему основания надеяться на успех в этом деле. Поэтому он может «вцепиться» в эти переговоры, чтобы таким образом компенсировать неудачу на выборах.

Этот шаг Трампа может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для Украины. С одной стороны, его энергия и упорство могут стимулировать других участников переговорного процесса, что в свою очередь может помочь им достичь определенных результатов. С другой стороны, у нас есть основания сомневаться в том, что Россия настроена на мирные договоренности. Поэтому можно ожидать, что она будет только имитировать переговоры, не давая их участникам возможности достичь желаемого результата.

В то же время, если Трамп ощутит неудачу в деле, рассматриваемом как компенсацию поражения на выборах, он может еще больше раздражаться и прибегнуть к привычным для себя действиям — обвинять в неудаче других. Или начать давить на Украину или Европу, пытаясь добиться любого соглашения, которое сможет представить как собственную победу, даже если ее условия не будут обеспечивать справедливого и длительного мира. То есть, парадокс заключается в том, что чем сильнее Трампу потребуется победа, тем менее качественной может оказаться сделка, на которую он будет готов согласиться.

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Кроме того, если переговоры станут для Трампа средством компенсации поражения на выборах, то любое препятствие на пути к желаемому результату может восприниматься не просто как дипломатическая проблема, а как угроза восстановлению собственного статуса. В такой ситуации он может оказаться менее терпимым к тем, кто не разделяет его оптимизма или отказывается принимать предложенные условия. Это создает риск конфликта между Трампом и его союзниками.

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Таким образом, поражение республиканцев на выборах в США может иметь достаточно неожиданные последствия для мирного процесса. Желание Дональда Трампа отыграться в борьбе за свой величественный статус в истории может заставить его бросить все силы на то, чтобы добиться успеха в этом деле. В то же время стремление к быстрому результату и нетерпение могут подтолкнуть его к действиям, которые поставят под угрозу саму возможность достижения справедливого мира.