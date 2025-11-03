В мире может начаться еще одна война

Администрация президента Дональда Трампа определила ряд объектов на территории Венесуэлы, по которым могут быть нанесены удары. Среди этих объектов — военные и авиационные базы. В течение последних месяцев официальные лица США несколько раз заявляли о подготовке военных операций против наркотрафика в Латинской Америке и в Карибском бассейне. Напряжение растет.

США располагают существенным арсеналом в этом регионе: стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, которые уже проводили полеты возле Венесуэлы, а также морскую группировку в составе авианосца Джеральд Форд и эсминцев сопровождения с крылатыми ракетами Tomahawk. В чем же причина конфликта?

Венесуэла — страна, через которую осуществляется транзит наркотических веществ, в частности, тяжелого наркотика фентанил. Считается, что это вещество в 40−50 раз сильнее, чем героин. Фентанил ежегодно уносит жизни около 70−80 тысяч американцев (это значительно больше, чем потери США во Вьетнаме). Решение наркотической проблемы — одно из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа.

Связь Мадуро с наркосиндикатами доказана. Мадуро приписывают руководство картелем Cartel de los Soles — Картель солнц.

Символика, связанная с «солнцами», намекает на знаки различия высших офицеров вооруженных сил Венесуэлы… Экономика этого государства находится в упадке, а экспорт наркотических веществ — главный теневой источник денег, на которых держится власть в стране.

В условиях, когда до атаки со стороны США остаются считанные дни (по версии американского издания The Wall Street Journal), Мадуро взывает о помощи к своему давнему другу — Путину. Мафиозные, диктаторские и террористические режимы довольно часто между собой связаны, поэтому неудивительно, что лучшим другом венесуэльского наркобарона оказался именно Путин.

Президент Венесуэлы направил хозяину Кремля письмо, в котором просит провести полную модернизацию пяти радиолокационных станций, продать 14 ракетных комплексов, предоставить «логистическую поддержку» и восстановить несколько российских истребителей Су-30.

Немного предыстории: значительная часть военной техники на балансе вооруженных сил Венесуэлы — российского производства. Основа вооружения — пять тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов Игла-С. Военная авиация тоже российская — это закупленные еще во времена предыдущего президента, Уго Чавеса, самолеты и вертолеты. По данным The Washington Post, это просто металлолом, не представляющий реальной угрозы. Вот в таком состоянии Мадуро будет встречать американский авианосец Джеральд Форд, несущий авиагруппу из 75 самолетов.

Что же ответил Путин? Если вкратце: ничего. Интересная деталь: РФ и Венесуэла имеют многочисленные соглашения о сотрудничестве, в том числе, в военной сфере. Последние документы о сотрудничестве были подписаны в мае этого года. Характер соглашений позволяет РФ разворачивать военные базы на территории латиноамериканской страны. Меморандумы между этими государствами направлены на противостояние «принудительным мерам» со стороны коллективного Запада. Теоретически, РФ — союзник Венесуэлы. Но — только теоретически.

Если называть вещи своими именами: хозяин Кремля предал своего латиноамериканского «дружка», как когда-то он предал страну-члена Организации договора о коллективной безопасности Армению (во время армяно-азербайджанской войны). С тех пор расклад сил на Кавказе существенно изменился: Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение, а вот авторитет РФ в регионе сошел на нет.

Итак, буквально на наших глазах Россия потеряла рычаги влияния на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке (достаточно вспомнить поражение прокремлевского режима Башара Асада), а теперь теряет в Латинской Америке. Для полноты картины стоит добавить, что благодаря санкциям должны исчезнуть представительства российских нефтяных компаний в Африке и на других континентах. Империя зла сдувается.

Благодаря стойкости украинского народа и Сил Обороны Украины Россия превратилась в истощенное, раненое и больное существо. Так уж исторически сложилось, что наша борьба за Украину имеет геополитические последствия: когда мы бьем чудовище, у него отсыхают щупальца в далеких странах. Благодаря нам воздух во всем мире становится чище. Слава Украине!

