В мире может начаться еще одна война
До атаки со стороны США остаются считанные дни
Администрация президента Дональда Трампа определила ряд объектов на территории Венесуэлы, по которым могут быть нанесены удары. Среди этих объектов — военные и авиационные базы. В течение последних месяцев официальные лица США несколько раз заявляли о подготовке военных операций против наркотрафика в Латинской Америке и в Карибском бассейне. Напряжение растет.
США располагают существенным арсеналом в этом регионе: стратегические бомбардировщики B-52 и B-1, которые уже проводили полеты возле Венесуэлы, а также морскую группировку в составе авианосца Джеральд Форд и эсминцев сопровождения с крылатыми ракетами Tomahawk. В чем же причина конфликта?
Венесуэла — страна, через которую осуществляется транзит наркотических веществ, в частности, тяжелого наркотика фентанил. Считается, что это вещество в 40−50 раз сильнее, чем героин. Фентанил ежегодно уносит жизни около 70−80 тысяч американцев (это значительно больше, чем потери США во Вьетнаме). Решение наркотической проблемы — одно из основных предвыборных обещаний Дональда Трампа.
Связь Мадуро с наркосиндикатами доказана. Мадуро приписывают руководство картелем Cartel de los Soles — Картель солнц.
Символика, связанная с «солнцами», намекает на знаки различия высших офицеров вооруженных сил Венесуэлы… Экономика этого государства находится в упадке, а экспорт наркотических веществ — главный теневой источник денег, на которых держится власть в стране.
В условиях, когда до атаки со стороны США остаются считанные дни (по версии американского издания The Wall Street Journal), Мадуро взывает о помощи к своему давнему другу — Путину. Мафиозные, диктаторские и террористические режимы довольно часто между собой связаны, поэтому неудивительно, что лучшим другом венесуэльского наркобарона оказался именно Путин.
Президент Венесуэлы направил хозяину Кремля письмо, в котором просит провести полную модернизацию пяти радиолокационных станций, продать 14 ракетных комплексов, предоставить «логистическую поддержку» и восстановить несколько российских истребителей Су-30.
Немного предыстории: значительная часть военной техники на балансе вооруженных сил Венесуэлы — российского производства. Основа вооружения — пять тысяч переносных зенитно-ракетных комплексов Игла-С. Военная авиация тоже российская — это закупленные еще во времена предыдущего президента, Уго Чавеса, самолеты и вертолеты. По данным The Washington Post, это просто металлолом, не представляющий реальной угрозы. Вот в таком состоянии Мадуро будет встречать американский авианосец Джеральд Форд, несущий авиагруппу из 75 самолетов.
Что же ответил Путин? Если вкратце: ничего. Интересная деталь: РФ и Венесуэла имеют многочисленные соглашения о сотрудничестве, в том числе, в военной сфере. Последние документы о сотрудничестве были подписаны в мае этого года. Характер соглашений позволяет РФ разворачивать военные базы на территории латиноамериканской страны. Меморандумы между этими государствами направлены на противостояние «принудительным мерам» со стороны коллективного Запада. Теоретически, РФ — союзник Венесуэлы. Но — только теоретически.
Если называть вещи своими именами: хозяин Кремля предал своего латиноамериканского «дружка», как когда-то он предал страну-члена Организации договора о коллективной безопасности Армению (во время армяно-азербайджанской войны). С тех пор расклад сил на Кавказе существенно изменился: Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение, а вот авторитет РФ в регионе сошел на нет.
Итак, буквально на наших глазах Россия потеряла рычаги влияния на Южном Кавказе, на Ближнем Востоке (достаточно вспомнить поражение прокремлевского режима Башара Асада), а теперь теряет в Латинской Америке. Для полноты картины стоит добавить, что благодаря санкциям должны исчезнуть представительства российских нефтяных компаний в Африке и на других континентах. Империя зла сдувается.
Благодаря стойкости украинского народа и Сил Обороны Украины Россия превратилась в истощенное, раненое и больное существо. Так уж исторически сложилось, что наша борьба за Украину имеет геополитические последствия: когда мы бьем чудовище, у него отсыхают щупальца в далеких странах. Благодаря нам воздух во всем мире становится чище. Слава Украине!
