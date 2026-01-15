Путин как посредник между Трампом и Ираном. В чем главный риск для нас

Новость от YnetGlobal и The Washington Post о заключении соглашения при посредничестве России между Израилем и Ираном «не бить первым» вносит новые элементы в сложную геополитическую игру на Ближнем Востоке.

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Суть договоренности следующая: Израиль пообещал не наносить превентивный удар по Ирану, если не будет атакован первым. Иран предоставил аналогичный ответ через тот же канал. Из этого следует, что Тель-Авив сознательно передает инициативу Вашингтону и не хочет становиться инициатором региональной войны.

Для Москвы это посредничество — способ сохранить влияние. Россия боится потерять Иран как военного союзника, но также опасается, что Израиль уничтожит иранскую инфраструктуру, которая сейчас работает на российский ВПК.

Ложь в интересах веры не считается грехом

Трамп, в свою очередь, продолжает «игру нервов». Анонсированный удар в очередной раз отложили — поговаривают, в последний момент. Трамп заявляет, что верит в обещания аятолл не применять огнестрельное оружие против протестующих и не исполнять смертные приговоры. Здесь можно тысячу раз напомнить о принципе «такия» в шиизме, согласно которому ложь в интересах веры не считается грехом. Кажется, об этом говорено-переговорено, но Трамп ведет себя точно так же, как в переговорах с Путиным. Много также сказано о четких директивах американского президента ограничиться ударом, который не втянет США в многомесячное противостояние с Ираном. Впрочем, не исключено, что это лишь часть стратегии — замыливание глаз.

Конечно, нас больше всего интересует активность Москвы в иранском кейсе. Означает ли российское посредничество усиление позиций Кремля?

Во-первых, следует отметить, что канал «Тель-Авив — Москва — Тегеран» существовал и раньше. Израильское руководство активно использовало его при необходимости передать сообщения Ирану и наоборот. То есть это не новая реальность.

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Во-вторых, может ли Путин использовать это как рычаг в переговорах с Трампом, пытаясь обменять свою «миротворческую роль» на уступки по Украине? Попробовать может, но стоит заметить, что Кремль торгует воздухом. Москва пытается продать Трампу свою способность «сдержать Иран», но в реальности Иран выходит из-под контроля из-за внутренней революции. Так же Москва не может предотвратить американский удар.

В-третьих, надо осознавать: посредничество в Иране помогает Путину держать «украинский вопрос» на паузе, пока Запад занят Ближним Востоком. Это и есть главный риск для нас.

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Текст опубликован с разрешения автора