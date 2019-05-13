Трамп дал шанс Зеленскому Вчера, 20:13 1711 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Это как возможность, так и риск для украинских политиков – но они справятся: играли в подобные игры с Россией два десятилетия

Заява особистого адвоката президента США Руді Джуліані про те, що він збирався до України, щоб дістати якийсь компромат на суперників Трампа, а також передчасне відкликанням з Києва американського посла, сигналізують про те, що ми ще багато почуємо про Україну в ході американських президентських виборів наступного року. Це як можливість, так і ризик для українських політиків – але вони впораються: грали в подібні ігри з Росією два десятиліття.

У Києві дві теми могли б дати Джуліані хороші карти для гри в ході виборчої кампанії. Одна стосується місцевих подвигів колишнього фронтмена від Демократичної партії, екс-віце-президента Джо Байдена, після того як Барак Обама передав йому досьє на Україну. Хоча навряд чи Джуліані знайде тут якусь корупцію – попри суперечливий підробіток Хантера, сина Байдена, з українською нафтогазовою компанією з політичними зв’язками. Втім, це не завадить штабу Трампа натякати та маніпулювати фактами. Крім того, якщо Джуліані знає, де шукати, то він може знайти чимало свідків некомпетентного втручання Байдена в українську політику, а також його хвастощів про роль демократів у тому, щоб українська Революція гідності 2014-го виглядала як американський переворот для російського президента Володимира Путіна.

Буде цікаво спостерігати за тим, як українські політики робитимуть свої ставки

Ще одна можлива тема стосується ролі України в ініціюванні спецпрокурором Робертом Мюллером розслідування про зв’язки Росії і передвиборчим штабом Трампа у 2016-му. Інформація з України вочевидь допомогла завести справу на екс-очільника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта. Знову ж таки, я сумніваюсь, що тут може відкритись якийсь сюжет за участі українців і американських демократів: за президента Петра Порошенка, який робив усе, щоб здобути прихильність Трампа (і отримав у відповідь летальну зброю США), українська допомога розслідуванню Мюллера була дуже обмеженою. Та деякі люди, з якими може зустрітися Джуліані, забажають зробити ставку на другу перемогу Трампа і готові будуть сказати його адвокатові те, що він захоче почути.

Адміністрація Трампа прагне, щоб українці почувалися безпечніше, роблячи таку ставку. І вочевидь з цією метою на днях була відкликана посол США в Україні Марі Йованович. Є версія, що кар’єрний дипломат у приватних розмовах критично висловлювалась щодо Трампа і вочевидь не є таким активним лоялістом президента, як, скажімо, його посол у Німеччині Річард Гренелл. Найбільш ймовірно, що Трамп відправить свого партизана працювати з новим президентом України Володимиром Зеленським, який як політичний новачок і телевізійна персона має схожий бекграунд із президентом США.

Посол США відігравав надзвичайно важливу роль в Києві з часів революції 2014 року. Серед українських чиновників доволі поширено шукати поради в посла, перш ніж іти на важливі кроки – час від часу здається, що зустріч з ним є обов’язковою умовою для призначень на високому рівні. Партизан на посаді посла дав би молодій адміністрації Зеленського зрозуміти, що новому президенту слід бути лояльним, якщо він хоче підтримки своїх планів, наприклад, залучення США до переговорів України з Росією, нині модерованих європейцями, щодо закінчення війни на Сході. Лояльний посол також сприятиме тому, щоб ті, хто навідує країну з місією дослідити опозицію, отримували підтримку на вищому рівні української влади.

Будучи задіяною в цілях кампанії США, Україна в певному сенсі себе заспокоює. Після того, як українські виборці оцінили президентство Порошенка як катастрофічне, а європейські донори і прихильники втомились від вимогливої, але вперто корумпованої адміністрації з Києва. Зараз Трамп потребує співпраці зі Зеленським, аби той допоміг йому виграти наступного року. Це можливість попросити про більше – і змусити США підвищити тиск як на Європу, так і на Росію.

В той же час, настільки відкрита допомога Трампу може бути контрпродуктивною, якщо демократ – а особливо Байден – переможе нинішнього президента.

Ця непроста ситуація вимагатиме хисту з боку українських політиків, а особливо Зеленського. Та вони можуть покластись на чверть століття досвіду з іншим «великим братом»: Росією. Коли вона була для України ключовим торговельним і безпековим партнером, українські олігархи і політики навчились грати різними московськими угрупуваннями заради економічної вигоди. Зараз же на місце Росії себе поставили США.

Вони призвели до цього, відкрито коментуючи українську політику, включаючи призначення на ключові посади, ще напередодні обрання Трампа. Серед епізодів – активність екс-представника Держдепартаменту Вікторії Нуланд і тодішнього посла Джеффрі Пайетта під час формування постреволюційного уряду України, а також шантажування Байденом Порошенка з метою звільнити Генпрокурора Юрія Шокіна і цьогорічна вимога посла Йованович замінити на посаді головного антикорупційного прокурора України Назара Холодницького.

Україна зможе покинути російську орбіту та приєднатись до Заходу лише в тому разі, якщо її еліта замість фокусування на особистих зв’язках навчиться слідувати чітким правилам. Сьогодні Україна – це місце, де радше питають, хто за вами стоїть, аніж ваше коротке резюме. США могли би допомогти Україні позбутись цієї глибоко пострадянської моделі, якби їх взаємодія була основана на правилах і результатах, а не особистостях. Натомість урок, який винесла адміністрація Порошенка, полягав у тому, що правила американської політики не обов’язково аж так відрізняються від українських, і що важливими є саме персоналії.

Очевидний намір Трампа залучити українців до кампанії-2020 лише посилить це враження. Буде цікаво спостерігати за тим, як українські політики робитимуть і страхуватимуть свої ставки. А американським виборцям не слід сприймати будь-які історії, пов’язані з Україною, за чисту монету: справжні мотиви тих київських джерел, що стоять за ними, зовнішнім спостерігачам будуть не надто ясними.

Переклад НВ

Новое Время володіє ексклюзивним правом перекладу і публікації колонок Леоніда Бершидського. Републікування повної версії заборонене.

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