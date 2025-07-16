Трамп и война в Украине. По какому сценарию все происходит

Самое главное в откровениях Трампа — это согласие, что из американского оружия будут убивать путинцев. Причем, о каких-то ограничениях по типам оружия тоже не было сказано. А раньше ведь сколько страхов было у Трампа, что это приведет к «третьей мировой»!

Важный надлом в мировоззрении Трампа, о котором мы с вами говорили еще месяц назад, — хозяин Белого дома перестал называть Путина «другом». Потому что «русский друг» уже не дает Трампу ощущения собственного успеха и удовлетворенного тщеславия. Даже, как говорит Трамп, его Первая леди издевалась над его словами об очередной «хорошей беседе с Владимиром», после которой бомбили очередной украинский город. (Представляете себе весь спектр эмоций Трампа после этого!)

Направление выбрано правильное

То, что оружие будет покупать Европа, — имеет значительно меньшее значение. В каком-то смысле это даже неплохо — потому что будет формировать у европейцев ответственное понимание, что безопасность Украины — это их важная инвестиция.

В общем, все происходит по удивительно прогнозируемому сценарию — сначала «мир за один день», затем «разговоры с Путиным», далее «разочарование Путиным», и, наконец, возвращение к традиционной политике США. Ну, пусть, еще не «возвращение», но направление выбрано правильное.

Как и ранее писал, — следующее окно для серьезных дипломатических попыток будет под осень. Это как раз совпадает со сроком 50 дней, которые символически отвел Трамп Путину на то, чтобы тот «подумал».

