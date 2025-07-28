● Трамп неожиданно и очень сильно сократил срок Путину. Президент США Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России относительно заключения мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня». «Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп в понедельник, 28 июля, во время визита в Шотландию, написала The Guardian.

Ранее президент США сказал, что «очень разочарован» российским диктатором и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины. «Я разочарован президентом Путиным, очень разочарован им, поэтому мы посмотрим, и я сокращу эти 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что мы знаем, что произойдет», — заявил глава Белого дома.

14 июля Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на требование президента США, заявив, что «мы это проходили».

● Трамп любит россиян, но что-то сделает с ними. Помимо прочего президент США заявил о намерении ввести вторичные санкции против России, если до конца дедлайна не будет достигнуто урегулирование украинского вопроса. «Это будут санкции: возможно, пошлины, вторичные пошлины», — сказал он журналистам.

Трамп отметил, что не хотел бы принимать новые меры, направленные против РФ. «Я не хочу делать это в отношении России, я люблю русский народ, замечательные люди», — пояснил он, одновременно добавив, что ситуация между Россией и Украиной «должна быть урегулирована». «Я думаю, что в конце концов что-то случится. Это должно произойти быстро», — подчеркнул президент США, рассуждая о перспективах урегулирования.

● Не хочет говорить с Путиным. Дональд Трамп не знает, будет ли встречаться с Путиным, и пока не особо заинтересован в контактах с ним. «Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним», — заявил президент США, отвечая на вопрос о том, может ли личная встреча с Путиным помочь решить украинский вопрос и рассматривает ли он такую возможность.

При этом президент США отметил, что «мы посмотрим, что будет дальше».

В то же время:

● Эрдоган накрывает «мирный стол». Вскоре в Турции будет подготовлена почва для организации стола мирных переговоров для того, чтобы положить конец войне РФ против Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания Кабинета министров. «Подобно столу переговоров в Стамбуле, в ближайший период в Турции будет подготовлена почва для организации стола мирных переговоров, и этой кровавой войне будет положен конец», — приводит слова Эрдогана управление коммуникации Турецкой Республики в соцсети Х.

25 июля Эрдоган выразил такую надежду относительно этой недели: «В ближайшее время мы будем стремиться снова встретиться с господином Путиным, возможно, на этой неделе, а также с господином Трампом, чтобы увидеть, сможем ли мы собрать этих лидеров (Путина и Зеленского) вместе в Стамбуле», — сказал он.

● Новые Patriot из Германии пока обсуждаются. Три системы противовоздушной обороны Patriot, которые Германия ранее предоставила Украине, были переданы не в рамках новой инициативы США. Об этом заявил представитель Министерства обороны Германии в ответ на запрос Суспільного.

«Германия уже поставляла Украине три системы противовоздушной обороны Patriot в прошлом. Кроме того, правительство Германии заявило о своей готовности сделать финансовый вклад в две системы противовоздушной обороны Patriot, как упоминалось в предыдущих ответах. Как уже упоминалось, происхождение этих систем и дальнейшие детали доставки являются предметом текущих консультаций», — отметил спикер.

● Украина получила от Германии семь из 18 зенитно-ракетных систем IRIS-T SLM, еще 11 поступят позже. Об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев в интервью Европейской правде. По его словам, сначала Киев заказал 12 таких систем, впоследствии заказ расширили еще на четыре, а позже — еще на две установки.

Посол добавил, что каждая из этих систем состоит из трех пусковых установок средней дальности (SLM) и двух — короткой дальности (SLS), которые сейчас изготавливаются на предприятиях в Германии.

● Ночная атака и потерянные Кинжалы. Армия страны-агрессора РФ в ночь на 28 июля атаковала Украину 331 средством воздушного нападения, в том числе 324 дронами, четырьмя крылатыми Х-101 и тремя аэробалистическими ракетами Кинжал, сообщили Воздушные силы (ВС) ВСУ. Основным направлением удара был город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Противовоздушная оборона по состоянию на 09:30 обезвредила 311 целей: 309 ударных БпЛА; две крылатые ракеты Х-101. По данным ПС, зафиксировано попадание двух ракет разных типов и 15 дронов в трех локациях, а также падение обломков на нескольких локациях. В ВСУ подчеркнули, что аэробаллистические ракеты Кинжал не достигли своих целей. Как написал Николаевский Ванек, места падения этих трех ракет до сих пор ищут.

● Железнодорожный транспорт, в первую очередь парк локомотивов, обеспечивающий перевозку грузов, стал одной из целей во время ракетно-дроновых ударов страны-агрессора России по территории Украины. Об этом написал портал Defense Express, анализируя общедоступные данные.

● Россияне продвигаются дальше. В ночь на 28 июля аналитический проект DeepState зафиксировал новые изменения на линии фронта. Подразделения российских оккупационных войск осуществили продвижение сразу на нескольких участках в Донецкой области.

«Враг смог продвинуться в районах Зеленого Гая, вблизи Поддубного, между Андреевкой и Клевцовым, а также в районе Попового Яра», — сообщили аналитики.

● Армия Путина истощается . Военные ресурсы страны-агрессора РФ истощаются, Москва все больше зависит от своих союзников. Об этом написала Financial Times, подчеркивая, что Россия во время войны против Украины истощила свои в прошлом огромные запасы вооружений советских времен. Поток поставок с военных складов на фронт вернулся на уровень до 2022 года.

В публикации также приводятся логистические данные, анализ которых провел Институт Киевской школы экономики (KSE). Эксперты пришли к выводу, что поставки из основных российских хранилищ могут сократиться с пикового значения в 242 000 т в 2022 году до 119 000 т в 2025-м. Однако в 2024-м около 52% поставок на российские арсеналы, маркированные как «взрывчатые вещества», были отправлены из Находки, портового района на Японском море, используемого Северной Кореей. Поставки из этого региона выросли с нуля до войны против Украины до 250 000 т к 2024 году, приводит FT данные KSE.

● Аэрофлот сложил крылья. Утром 28 июля крупнейшая авиакомпания страны-агрессора России Аэрофлот отменила 42 рейса из-за сбоя в работе информационных систем. В пресс-службе авиакомпании заявили об отмене рейсов из московского аэропорта Шереметьево, в частности, в Екатеринбург, Минск и Санкт-Петербург. Их пассажиров призвали покинуть аэропорт, чтобы избежать скопления людей.

В то же время белорусские хакерские группы Silent Crow и Киберпартизаны BY взяли на себя ответственность за атаку на Аэрофлот. Они сообщили, что успешно провели «длительную и масштабную операцию», в результате которой была «полностью скомпрометирована и уничтожена» внутренняя IT-инфраструктура Аэрофлота. Проукраинские хакеры отметили, что в течение года находились внутри корпоративной сети авиакомпании, «углубившись в самое ядро инфраструктуры». По данным хакеров, им удалось: получить и загрузить полный массив баз данных истории перелетов; скомпрометировать все критические корпоративные системы; получить контроль за персональными компьютерами сотрудников, включая высшее руководство; скопировать данные с серверов прослушивания, включая аудиозаписи телефонных разговоров; получить данные из систем наблюдения и контроля за персоналом. Хакеры подчеркнули, что восстановление информационных систем Аэрофлота будет стоить, вероятно, десятки миллионов долларов.

● Американские энергоносители заменят Европе российские. США и ЕС договорились о рамках торгового соглашения, рассказал вчера президент Дональд Трамп после переговоров с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. «Европейский союз согласится закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму $750 млрд. Они согласятся инвестировать в Соединенные Штаты на $600 млрд больше, чем они инвестируют сейчас», — сказал американский лидер.

Кроме того, президент США сказал, что Вашингтон не может установить пошлины для товаров из Евросоюза ниже, чем 15%.

● Госдолг увеличивается. Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины по состоянию на конец июня достигла $184,84 млрд (7 696,95 млрд грн), увеличившись за месяц на $3,88 млрд. Об этом сообщило Министерство финансов.

«В течение июня 2025 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд грн и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 3,88 млрд долл. США», — сообщили в ведомстве.

● Премьер проверит все госрасходы. Кабмин начинает аудит всех государственных расходов и сокращение бюрократических процедур для бизнеса, написала в ТГ премьер Юлия Свириденко. «Мы дали старт реализации решения СНБО о моратории для правоохранителей на проверки бизнеса. Бизнес ожидает от правительства ощутимые шаги по дерегуляции. Поэтому начинаем аудит всех государственных расходов. Планируем значительное сокращение бюрократических процедур», — пообещала глава правительства.

Свириденко также обещает представить программу действий правительства. По словам премьера, сейчас для ее формирования руководительница Кабмина проводит отдельные встречи с каждым министром.

Также:

● Раду призывают вернуться к открытости. Более 50 общественных организаций и медиа призывают Верховную Раду возобновить онлайн-трансляцию пленарных заседаний на телеканале Рада и заблаговременно публиковать повестки дня. Об этом сообщило движение Чесно.

В Чесно отметили, что это имеет особое значение сейчас, поскольку уже на ближайшем заседании народные депутаты будут рассматривать законопроект о восстановлении независимости НАБУ и САП.

И напоследок:

● Сегодня в Украине — годовщина теракта в Еленовке: в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей Волновахской исправительной колонии № 120 в оккупированной Еленовке Донецкой области прогремели взрывы. В результате заранее спланированного россиянами теракта погибли 53 украинских военнопленных — в частности защитники Азовстали, которые находились в бараке 200. Еще более 130 получили ранения.

Украина с начала полномасштабного российского вторжения вернула из плена РФ 5857 человек и еще 555 — вне обменов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в День скорби и памяти защитников и гражданских лиц, погибших в плену, который отмечается 28 июля.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.