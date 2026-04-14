На что влияет блокада Трампа Ормузского пролива

Говорят, что «блокада убьет иранскую экономику», но, дамы и господа, несмотря на десятилетия усиленных и ослабленных санкций, Иран демонстрировал поразительную устойчивость в наращивании и поддержании объемов нефтяного экспорта. Хотя выход США из JCPOA в 2018 году обвалил экспорт до 444 тысяч баррелей в сутки в 2020-м, он постепенно вернулся до 1,5 миллиона баррелей в сутки в 2024-м и до 1,6 миллиона в 2025-м.

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Иран и Китай разработали систему торговли нефтью, которая обходит западные банки и судоходные компании. Иран отправляет нефть в Китай на «темных» танкерах без транспондеров, получая оплату в юанях через мелкие китайские банки. По прибытии в Китай грузы перемаркируются как малазийская или ближневосточная нефть.

Иранцы под нефтяным давлением усовершенствовались

Трейдеры используют методы обмана, включая перемаркировку нефти иранского происхождения, трансляцию фальшивой информации о маршрутах танкеров («спуфинг») и использование «теневого флота» старых судов, собственность которых трудно отследить. Эту нефть покупают мелкие независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы — так называемые «чайники» — на которые приходится около 90% всего иранского нефтяного экспорта. Они трудно поддаются выявлению и не имеют связи с американской финансовой системой, что критически ограничивает эффективность санкций США.

В 2022 и 2023 годах иранские нефтяные продажи принесли по 53−54 млрд долларов — и это несмотря на санкции. Иранцы под нефтяным давлением не просто выжили — они усовершенствовались. Продолжительность рейсов нормализовалась, координация перевалки «борт-в-борт» ускорилась, а маршрутизация стала все более структурированной.

То есть, даже если бы морская блокада Ормуза сработала технически — а она не сработает по причинам, которые мы уже разобрали, — Иран уже имеет готовую альтернативную инфраструктуру для нефтяного экспорта, которую он отрабатывал годами. Китай не прекратит покупать иранскую нефть из-за американского ультиматума, потому что он уже доказал, что готов игнорировать санкции США именно в этой сфере. Блокада Ормуза бьет по всем — включая США и их союзников — но не останавливает ту часть иранского нефтяного потока, которая уже и так идет в обход.

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Можно конечно применить один инструмент, который действительно может ударить по иранским доходам. Для этого необходимо целенаправленно давить на Китай. Но это торговая война с Китаем одновременно с иранской — Трамп уже и так ведет тарифную войну, и добавлять еще один фронт рискованно.

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Текст опубликован с разрешения автора