Сергей Фурса

Сергей Фурса

Ведущий Radio NV, инвестиционный банкир, заместитель директора Dragon Capital

Как реагируют рынки на действия Трампа, мороз и обстрелы

16 января, 13:35
NV Премиум
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Похоже, Трамп покончил не только с 8-ю войнами, но и с глобальным потеплением. Можно его поблагодарить, он такое любит. По крайней мере, украинцы до конца следующей недели могут поверить даже в климатическое оружие, которое вдруг изобрели россияне

А эту неделю президент США начал с продолжения войны с Федеральным Резервом. Что взбудоражило, в первую очередь, банкиров. И даже Джейми Даймон, глава JP Morgan, заговорил вслух, что это все — очень плохая идея, а бывшая глава ФРС Джанет Йелен сравнила планы президента Трампа с действиями банановой республики.

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Неизвестно, что там в банановых республиках, но вот недавний пример Эрдогана ярко продемонстрировал, что происходит, когда авторитарный лидер начинает командовать еще и независимым Центральным Банком. Правда, сильно падать на этом рынок не смог. Более того, спекулянты довольно быстро перехватили инициативу, напомнили всем о светлом пути искусственного интеллекта, и рынок смог обновить исторический максимум уже на следующий день. Первый исторический максимум в этом году. И, судя по настроениям рынка, где доминирует жадность, не последний. Ключевой индикатор жадности — биткоин,

Теги:   МВФ протесты в Иране Дональд Трамп биткоин Неделя по-деловому с Сергеем Фурсой

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