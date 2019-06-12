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Зоя Казанжи

Консультант по коммуникациям, агентство E'COMM

Трагедия в Одессе. О чем мы молчим

Сегодня, 09:36
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Страна ежедневно бессмысленно теряет своих граждан

Во время пожара в психиатрической больнице Одессы погибли 6 пациентов и медицинская сестра.

Страна ежедневно бессмысленно теряет своих граждан. Граждане ежедневно сталкиваются с несоблюдением собственной безопасности.

В прошлом году в результате ДТП погибли 3,5 тысячи человек. В том же 2018 году на пожарах погибли 1462 человека.

По состоянию на 1 июня с начала 2019 года на водоемах погибли 274 человека. Что же будет в разгар сезона?

За 9 месяцев 2018 11 человек умерли из-за отравления грибами.

На каждые 100 000 человек приходится 17 самоубийств.

На 100 000 населения приходится 11 случаев смертей из-за поддельного алкоголя.

Мы сами часто не соблюдаем элементарные правила собственной безопасности
В течение прошлого года на объектах инфраструктуры АО «Укрзализныця» погибли 338 человек.

Это я оперирую цифрами доступной статистики из открытых источников.

Сейчас начнется сезон заготовки овощей, фруктов, ягод на зиму. Следовательно, будет и процесс стерилизации банок, и снова десятки маленьких детей могут опрокинуть на себя выварки с кипятком. И потом всем миром придется собирать деньги на их реабилитацию. Тем, кому повезет, если это слово уместно, выживут. Остальные — погибнут.

А осенью новости будут пестреть сообщениями об отравлении угарным газом. И о смертях из-за него целыми семьями.

Внешние причины занимают третье место в структуре смертей. Каждые 20 человек в Украине погибают под воздействием тех или иных внешних факторов.

То есть украинцы гибнут не только от болезней. Хотя и здесь мы тоже «лидируем» среди европейских стран.

Украинцы погибают из-за того, что вопрос безопасности людей находится на одном из последних мест не только в плоскости интересов органов власти и контролирующих структур. А прежде всего мы сами часто не заботимся об элементарных мерах собственной безопасности.

Это очень прискорбная тема. И она, увы, не является приоритетом общественного интереса.

Люди — не важны. Родятся еще.

Текст опубликован с разрешения автора

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Теги:   Пожар Одесса

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