Трагедия в Одессе. О чем мы молчим
Страна ежедневно бессмысленно теряет своих граждан
Во время пожара в психиатрической больнице Одессы погибли 6 пациентов и медицинская сестра.
Страна ежедневно бессмысленно теряет своих граждан. Граждане ежедневно сталкиваются с несоблюдением собственной безопасности.
В прошлом году в результате ДТП погибли 3,5 тысячи человек. В том же 2018 году на пожарах погибли 1462 человека.
По состоянию на 1 июня с начала 2019 года на водоемах погибли 274 человека. Что же будет в разгар сезона?
За 9 месяцев 2018 11 человек умерли из-за отравления грибами.
На каждые 100 000 человек приходится 17 самоубийств.
На 100 000 населения приходится 11 случаев смертей из-за поддельного алкоголя.
Это я оперирую цифрами доступной статистики из открытых источников.
Сейчас начнется сезон заготовки овощей, фруктов, ягод на зиму. Следовательно, будет и процесс стерилизации банок, и снова десятки маленьких детей могут опрокинуть на себя выварки с кипятком. И потом всем миром придется собирать деньги на их реабилитацию. Тем, кому повезет, если это слово уместно, выживут. Остальные — погибнут.
А осенью новости будут пестреть сообщениями об отравлении угарным газом. И о смертях из-за него целыми семьями.
Внешние причины занимают третье место в структуре смертей. Каждые 20 человек в Украине погибают под воздействием тех или иных внешних факторов.
То есть украинцы гибнут не только от болезней. Хотя и здесь мы тоже «лидируем» среди европейских стран.
Украинцы погибают из-за того, что вопрос безопасности людей находится на одном из последних мест не только в плоскости интересов органов власти и контролирующих структур. А прежде всего мы сами часто не заботимся об элементарных мерах собственной безопасности.
Это очень прискорбная тема. И она, увы, не является приоритетом общественного интереса.
Люди — не важны. Родятся еще.
Текст опубликован с разрешения автора
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